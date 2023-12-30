Дверь открывается: когда Украина может стать членом ЕС и какие преимущества это даст гражданам. Пять фактов, которые следует знать всем

В середине декабря лидеры стран Европейского Союза приняли историческое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Президент Владимир Зеленский назвал это событие мотивирующей и вдохновляющей победой Украины и Европы, а в правительстве отметили, что это решение ЕС свидетельствует об успешности реформ.

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Однако получение зеленого света на переговоры о вступлении в ЕС не означает, что уже в обозримом будущем наша страна может стать часть европейского блока. Ведь впереди Украину ждет непростой путь, предусматривающий целый ряд реформ и корректировок в соответствии с европейским законодательством. OBOZ.UA выяснил, когда Украина может стать членом ЕС и какие преимущества от этого получат граждане нашей страны.

Украина может стать членом ЕС уже в 2030 году

Предварительные прогнозы говорят о том, что переговоры по вступлению Украины в Европейский союз могут начаться уже в марте 2024 года. При этом глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что, если обе стороны вовремя выполнят "домашние задания", то Украина сможет стать членом ЕС до 2030 года.

Украинские политики дают более оптимистичный прогноз и надеются, что наша страна станет частью ЕС намного быстрее. Однако многое зависит от различных факторов и в первую очередь от исхода российско-украинской войны.

Если углубится в историю, что можно вспомнить, что быстрее всего в ЕС вступили Австрия, Финляндия и Швеция. Для этих стран путь от старта переговоров до непосредственного присоединения к Евросоюзу занял всего 1 год и 11 месяцев. Но, например, Хорватия и Португалия прошли путь длиной почти 8 лет от начала переговоров до вступления в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Украина не зависнет на десятилетия на этапе переговоров по вступлению в Европейский Союз. Глава дипломатического ведомства отметил, что наше государство уже прошло через этап провисания, когда пыталось убедить ЕС предоставить нам такую перспективу.

Глава МИД признал, что переговоры по присоединению Украины будут сложными, поскольку клуб, в который страна стремится войти, будет пытаться навязать условия, как это было со всеми другими странами. В то же время Украина будет решительно защищать свои национальные интересы в ходе этого процесса.

Финансовые перспективы и экономическое развитие в составе ЕС

Вступление Украины в Европейский Союз существенно перекроит бюджетные процессы, что, очевидно, скажется на жизнедеятельности страны и ее граждан. Согласно внутренним оценкам совместного бюджета Евросоюза, присоединение нашего государства к европейской политической семье даст право на получение около 186 млрд евро в течение 7 лет.

По информации Financial Times, финансовый результат присоединения Украины, Молдовы, Грузии и шести балканских государств к существующему бюджету ЕС на 2021-2027 годы составит 256,8 млрд евро. Следовательно, с новыми странами-членами текущий бюджет ЕС увеличится на 21% – до 1,47 трлн евро.

Финансовые аналитики отмечают, что Украина может получить96,5 млрд евро в рамках Совместной аграрной политики ЕС на протяжении семи лет. Это в свою очередь может привести к уменьшению сельскохозяйственных субсидий для европейских стран на 20%.

В то же время наше государство может рассчитывать на более чем 60 млрд на улучшение инфраструктуры. Однако в этом плане возникает политический вопрос, который, вероятно, может вызвать немало споров в будущем. В частности, аналитики предупреждают, что после присоединения девяти новых стран-членов, Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не будут иметь права на финансирование из фондов сплоченности ЕС.

По словам управляющего директора по вопросам Европы в Eurasia Group Муджтаба Рахмана, такая ситуация никого не устроит, поэтому уже сейчас страны ЕС дают ясно понять, что для вступления Украины в ЕС необходима коренная реформа бюджета Европейского Союза.

Также к существенным изменениям на пути к ЕС следует готовиться украинским предпринимателям. И речь идет не только о финансовых вопросах. Например, Украине придется проделать большую работу над урегулированием санитарных и фитосанитарных норм. Однако наша страна уже достаточно долго работала с соответствующими обязательствами в рамках Соглашения об ассоциации.

В то же время бизнес будет зависеть от директив и регламентов ЕС, касающихся охраны окружающей среды. В этом плане придется с большой вероятностью искать компромисс с производителями, например, в области энергетики, где есть большие выбросы СО2 в атмосферу.

Существенные изменения в сфере образования и трудоустройства

После того, как Украина станет членом Европейского Союза, студенты и школьники получат еще больше возможностей учиться за границей. В то же время, отечественная система образования будет стремиться к европейским стандартам.

Что касается учебы в европейских вузах, то одним из главных плюсов станет то, что украинские студенты смогут получить диплом об образовании, который будет признаваться во всем мире. Также стоит учесть, что европейские студенты имеют большую стипендию, но и требования к образованию и успеваемости там соответствующие.

Получив статус члена Европейского Союза, граждане Украины получает больше возможностей трудоустройства в странах ЕС. При чем речь идет не о той модели работы как сейчас, которая зачастую предусматривает нелегальное трудоустройство и низкую заработную плату.

Членство в ЕС откроет возможности украинским специалистам в различных отраслях предлагать себя наравне с европейцами, получать опыт и, что самое главное, передавать его украинским предприятиям.

Европейское будущее Украины = окончательный крах путинских идей и "русского мира"

Руководство страны-террориста России всегда выступало за так называемый "внеблоковый" статус Украины и всячески препятствовало европейской интеграции нашего государства. РФ фактически сделала своей национальной идеей уничтожение украинской государственности. Поэтому возвращение в европейскую семью станет окончательных крахом для путинских идей.

По мнению многих политологов, вступление Украины в Европейский Союз станет для страны-террориста России окончательным провалом проекта "СССР-2", согласно которому диктатор Путин мечтал "воссоединить" все постсоветские страны.

Кроме политической и экономической выгоды вступление Украины в ЕС будет означать для Кремля провал захватнических идей. Еще задолго до начала полномасштабного вторжения, аннексии Крыма и захвата части Донецкой и Луганской областей, Россия пыталась "интегрировать" Украину в свой мир. Это проявлялось в различных сферах – политических, культурных, социальных и экономических.

Однако принятие Украины в ЕС будет мощным символическим жестом, потому что Россия хотела захватить Украину, чтобы "возродить" Советский Союз, но получила противоположный эффект.

Требования на пути к Европейскому Союзу

Уже в 2024 году будет утверждена переговорная рамка между Украиной и ЕС, после которой последует первая межправительственная конференция. Но основная и самая сложная работа ждет нашу страну впереди, в частности, это приведение нормативно-правового поля к европейским стандартам. На этом этапе Украине могут выдвинуть дополнительные условия.

Эксперты говорят, что сейчас необходима гармонизация порядка 3000 норм европейского законодательства. Цифра столь велика, ведь Украине предстоит адаптировать все законодательство под европейские стандарты.

По словам директора "Института экономических исследований и политических консультаций" Вероники Мовчан, Украина должна догнать все, над чем ЕС работал годами, а также принять новые нормы. Речь идет об около 28 тыс. норм, хотя большинство из них формальные.

Кроме того, украинским предпринимателям стоит готовиться к повышенной конкуренции. Уже сейчас, отмечают аналитики, сложная ситуация на польско-украинской границе свидетельствует о том, что вступление в ЕС – это сложный процесс. Но и в этом аспекте следует понимать, что такие процессы логичны и уже имели место в истории.

В частности, когда Польша вступила в Европейский Союза – бастовали французские производители. Но даже сейчас между европейскими странами точится жесткая конкуренция, например, между французскими и испанскими виноделами.

Также стоит учесть, что будущее украинского бизнеса в ЕС будет зависеть не только от нормативно-правовых актов и законов, но и от политической воли той или иной страны. На примере Словакии и Венгрии, которые всячески пытаются препятствовать европейской интеграции Украины, можно понять, что впереди Украину ждет еще много сложных и волнующих голосований и политических решений.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 декабря на заседании Европейского совета лидеры стран Евросоюза приняли решение относительно начала переговоров о вступлении Украины. Они подтвердили свою поддержку Киева в борьбе с агрессией РФ и обязательство оказывать украинскому государству военную, политическую и экономическую помощь.

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