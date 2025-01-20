Перед инаугурацией Трамп встретился с Байденом в Белом доме: о чем говорили

Новоизбранный президент США Дональд Трамп перед состоявшейся 20 января инаугурацией встретился со своим предшественником Джо Байденом в Белом доме. Там прошла так называемая церемония чаепития.

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Об этом сообщают американские СМИ. Отмечается, что на церемонии также присутствовали первые леди – Мелания Трамп и Джилл Байден.

Кроме того, так называемое "чаепитие" посетили эксвицепрезидент США Камала Гаррис вместе с мужем Дугласом Эмхоффом, а также избранный вице-президент Джей Ди Венс и его жена Уша Венс.

После церемонии Джо Байден и Дональд Трамп отправились в одном лимузине в Капитолий, где новый президент близко принес присягу и приобрел официальные полномочия.

Следует добавить, что по традиции президент, передающий свой пост, сопровождает новоизбранного президента в Капитолий США на церемонию присяги. Однако в 2021 году Трамп отнесся к Байдену пренебрежительно и не продолжил традицию приглашать избранного президента в Белый дом.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и пожелал ему успеха.

Напомним, что новый президент США Дональд Трамп в первый день в должности заявил о жестких ограничениях на иммиграцию и о депортации мигрантов. Он также анонсировал введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

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