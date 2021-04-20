Пентагон США подтвердил подлинность кадров с НЛО. Видео

Пентагон США подтвердил, что в 2019 году был зафиксирован неопределенный летающий объект.

Как сообщает CNN, полный отчет американской разведки о НЛО выйдет до лета этого года. Отмечается, что фото и видео были сделаны работниками военно-морского флота США

На опубликованной записи показан треугольный объект, что движется по небу. В Минобороны Штатов подтвердили подлинность этой записи.

Представительница Пентагона Сюзан Гоф сказала, что работники ВМС сфотографировали еще три неопределенных летающих объекта: один в форме "шара", один – в форме "желудя" и еще один, который описывают как "металлический аэростат".

"Для обеспечения безопасности операций и избежания разглашения информации, которая может быть полезной потенциальным противникам, Министерство обороны публично не обсуждает детали наблюдений или экспертиз сообщений о вторжении на наши полигоны или в обозначенное воздушное пространство, включая вторжения, обозначенные как НЛО", – сообщила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США рассекретили файлы, которые Центральное разведывательное управление собирало о неопознанных летающих объектах.

Также в Канаде военные сообщили, что они зафиксировали пролет неопознанного летающего объекта.