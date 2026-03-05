Пентагон рассматривает украинские дроны-перехватчики для борьбы с иранскими Shahed – FT

Пентагон и правительства отдельных государств Персидского залива ведут переговоры о возможном использовании украинских дронов-перехватчиков для противодействия иранским беспилотникам типа Shahed.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей оборонной индустрии Украины.

По данным издания, страны Ближнего Востока в последнее время активно использовали ракеты системы Patriot для защиты от атак иранских дронов. Однако из-за высокой стоимости перехвата и уменьшения запасов ракет они начали искать более дешевые решения, обращая внимание на украинский опыт противодействия массированным атакам беспилотников.

Financial Times отмечает, что Украина стала одним из основоположников применения массово производимых дронов-перехватчиков, которые стоят всего несколько тысяч долларов и могут уничтожать дроны типа Shahed-136.

Рост интереса к украинским технологиям подтверждают и собеседники издания в оборонной отрасли. По их словам, тема сотрудничества с Пентагоном остается чувствительной, но интерес к украинским дронам-перехватчикам стремительно растет из-за их эффективности и низкой стоимости.

Среди украинских разработчиков, которые создают подобные системы – Генерал Черешня. Компания производит скоростной дрон-перехватчик Генерал Черешня Bullet, предназначенный для уничтожения беспилотников типа Shahed.

Как отмечает Financial Times, опыт Украины в борьбе с иранскими беспилотниками считается одним из самых продвинутых в мире. Президент Владимир Зеленский также сообщал о переговорах с лидерами государств Персидского залива относительно возможного использования украинских технологий для противодействия дронам.

В то же время Киев отмечает, что любое международное сотрудничество в этой сфере не должно ослаблять собственные оборонные возможности Украины.

На фоне роста роли беспилотников в современных конфликтах украинские дроны-перехватчики могут стать одним из наиболее экономически эффективных решений для борьбы с массированными атаками дронов.