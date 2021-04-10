Пентагон потребовал от России объяснений из-за наращивания войск на границе с Украиной

В Пентагоне заявили, что Россия должна объяснить увеличение своих военных у восточной границы Украины и во временно оккупированном Крыму.

В частности, пресс-секретарь ведомства Джон Кирби во время брифинга в субботу, 10 апреля, после вопросов журналистов о наращивании российских сил отметил, что любые вопросы относительно этого стоит задавать главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу.

"Я не собираюсь говорить об оценках разведки или о том, что мы видим. Мы призываем русских рассказать миру, что они делают, с какими силами, с какими возможностями и каковы их намерения", – сказал Кирби.

По его словам, стягивание российских военных к границе с Украиной "вызывает еще большую нестабильность и небезопасность в той части мира, где уже было слишком много раздоров и слишком много насилия".

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовят скрытые и явные меры в ответ на деструктивные действия России, а также консультируются со своими партнерами по ситуации возле украинских границ. Кроме того, она рассказала, что у границы Украины сосредоточено самое большое количество войск РФ с начала войны в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.