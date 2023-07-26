Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Италия официально признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Одобрение этого решения было выражено сенатом Италии.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Он поблагодарил итальянских парламентариев.

"Этот важный шаг восстанавливает историческую справедливость, чествует миллионы жертв и предостерегает будущие поколения от преступления геноцида", – подчеркнул Кулеба.

Президент Украины отметил это событие в своем вечернем обращении.

"Сенат Италии принял сегодня решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа. И это очень важно. Важно, что признание миром исторической правды о Голодоморе становится все более уверенным – шаг за шагом мы обеспечим полное признание этой правды", – сообщил он.

Признание голодомора геноцидом украинского народа прокомментировал и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Приветствую решение итальянского Сената признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Это важный шаг для восстановления исторической справедливости! Дань памяти миллионов потерянных украинских жизней! Россия и сейчас оказывает геноцид нашей нации. Уверен, что страна-террорист будет нести ответственность за каждое свое преступление!", – написал он.

Кроме того, событие прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Я приветствую признание Сенатом Италии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами – это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасающих преступлений. Благодарны Италии за мощную и многогранную поддержку Украины в борьбе за наше будущее и восстановление справедливости. Победа над русским злом и историческая справедливость – это то, что должно быть", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, все больше государств присоединяется к инициативе по признанию Голодомора геноцидом украинцев как нации властями Советского Союза. Накануне единогласное решение о принятии соответствующей декларации утвердил парламент Хорватии.

Еще раньше геноцидом события в Украине 1932-1933 годов назвали депутаты Словакии, а Лондон с такой инициативой выступил еще в мае этого года.

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