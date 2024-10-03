ПАСЕ признала Ассанжа политическим заключенным и посоветовала США пересмотреть законодательство

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Задержание и осуждение Джулиана Ассанжа и их ужасающие последствия для прав человека". В документе основатель WikiLeaks официально признан политическим заключенным.

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ПАСЕ приветствовала освобождение господина Ассанжа. Тем не менее, ассамблея Совета Европы "глубоко озабочена непропорционально жестоким обращением с Джулианом Ассанжем".

"Парламентская ассамблея напоминает о важности свободной печати, роль "сторожевого пса общества" которой гарантирует надлежащее функционирование демократических государств, руководствующихся верховенством закона", – говорится в резолюции.

Также в ПАСЕ опасаются, что предпринятые по отношению к господину Ассанжу действия "создадут негативный эффект и атмосферу самоцензуры для всех журналистов, редакторов и других лиц, освещающих вопросы, важные для функционирования демократических сообществ". В целом же дело основателя WikiLeaks "серьезно подрывает роль прессы и защиты журналистов и информаторов во всем мире".

Как известно, в США Ассанж был осужден по закону о шпионаже в редакции 1917 года. В ПАСЕ считают, что власти США "неправильно использовали закон" для судебного преследования журналиста.

"Таким образом, была серьезно подорвана свобода выражения взглядов и открыт путь для новых злоупотреблений со стороны государственных органов. Поэтому Ассамблея призывает Соединенные Штаты Америки (государство, имеющее статус наблюдателя при Совете Европы) срочно реформировать закон о шпионаже 1917 года", – говорится в резолюции ПАСЕ.

Также ПАСЕ призвала страны-члены и страны-наблюдатели пересмотреть свои законы о защите информации и обеспечить эффективную защиту журналистов от принуждения раскрывать свои источники.

Отдельно ассамблея Совета Европы призвала США расследовать вероятные военные преступления и нарушения прав человека, ранее разоблаченные Ассанжем.

Как сообщал OBOZ.UA, Джулиана Ассанжа освободили в июне этого года, после того, как он пробыл в тюрьме строгого режима более двух лет по обвинениям в шпионаже. Журналист и интернет-активист вышел на свободу под залог, ему разрешили вернуться на свою родину в Австралию.

Ранее Ассанж согласился признать себя виновным в уголовном преступлении, связанном с его вероятной ролью в одном из величайших нарушений секретных материалов правительства США. Произошло это в рамках соглашения с Министерством юстиции. Такой шаг позволит ему избежать наказания в Штатах.

Ассандж почти семь лет скрывался в посольстве Эквадора в Британии. Но в апреле 2019-го его оттуда выдворили: президент Эквадора лишил журналиста убежища, а посол лично пустил британских полицейских в дом, где основателя WikiLeaks арестовали.

Впоследствии Ассандж был приговорен к заключению, а в 2022 году Британия одобрила его экстрадицию в США. Но адвокаты обжаловали это решение, пока 24 июня 2024 его не выпустили под залог и не отправили на родину.

Между тем, когда Дональд Трамп был президентом, он предлагал помилование Ассанжу в обмен на его заявление о непричастности России к взлому серверов Демократической партии.

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