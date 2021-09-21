Партия Трюдо в третий раз побеждает на выборах в Канаде, но есть нюансы

Партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо одержала победу на внеочередных выборах в парламент. Таким образом глава правительства останется на своем посту уже в третий раз.

Об этом пишет ВВС. Окончательные результаты еще не объявлены, пока подсчитаны 97,5% голосов. Согласно этим данным, правящая Либеральная партия получает 158 из 338 мест в парламенте, однако для формирования правительства без коалиции необходимо 170 мест.

Результаты по другим политсилам распределились таким образом: Консервативная партия Канады получила 119 мест, Квебекский блок – 34, Новая демократическая партия – 24, Партия зеленых – 2.

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Данные голосования получены пока из 318 округов из 338.

Трюдо поблагодарил своих избирателей за доверие. Однако эксперты говорят, что не на такую победу глава правительства рассчитывал.

Джастин Трюдо стал премьер-министром Канады в 2015 году. последние два года он был в так называемом правительстве меньшинства, а на этих выборах ожидал получить большинство.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадский премьер неоднократно поддерживал Украину в борьбе с российской агрессией. В частности, такое заявление он сделал и во время телефонных переговоров с президентом Владимиром Зеленским в апреле этого года.