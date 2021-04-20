Партия Меркель окончательно определилась с кандидатом на пост канцлера Германии
В ночь на 20 апреля в Германии состоялось заседание президиума партии Христианско-демократический союз (ХДС), на котором поддержали кандидатуру главы политсилы Армина Лашета на пост канцлера страны.
Как пишет Spiegel, заседание продолжалось много часов и было очень напряженным. В итоге президиум ХДС поддержал Лашета "убедительным большинством голосов".
Теперь его соперник премьер-министр Баварии Маркус Зедер должен признать решение президиума и прекратить борьбу, несмотря на то, что в опросах общественного мнения он существенно опережает Лашета.
Во вторник кандидатура Лашета должна быть вынесена на утверждение парламентской фракции ХДС/ХСС.
Напомним, Лашет считается человеком теперешнего канцлера Ангелы Меркель. Также он известен своей пророссийской позицией. Лашет выступает за завершение строительства газопровода "Северный поток-2", даже несмотря на скандал с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в декабре 2018 года Меркель официально покинула пост лидера партии Христианско-демократический союз. Она занимала ее в течение 18 лет.
В январе 2021 года главой правящий партии Германии стал 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет.