Партия Меркель окончательно определилась с кандидатом на пост канцлера Германии

В ночь на 20 апреля в Германии состоялось заседание президиума партии Христианско-демократический союз (ХДС), на котором поддержали кандидатуру главы политсилы Армина Лашета на пост канцлера страны.

Как пишет Spiegel, заседание продолжалось много часов и было очень напряженным. В итоге президиум ХДС поддержал Лашета "убедительным большинством голосов".

Теперь его соперник премьер-министр Баварии Маркус Зедер должен признать решение президиума и прекратить борьбу, несмотря на то, что в опросах общественного мнения он существенно опережает Лашета.

Во вторник кандидатура Лашета должна быть вынесена на утверждение парламентской фракции ХДС/ХСС.

Напомним, Лашет считается человеком теперешнего канцлера Ангелы Меркель. Также он известен своей пророссийской позицией. Лашет выступает за завершение строительства газопровода "Северный поток-2", даже несмотря на скандал с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

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