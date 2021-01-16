Партия Меркель выбрала нового главу
Главой правящий партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) вместо канцлера Ангелы Меркель стал 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет.
Как сообщает DW, его кандидатуру поддержали во втором туре голосования участники съезда ХДС, проходившего в режиме видеоконференции.
Соперниками Лашета в борьбе за пост председателя партии были вернувшийся из бизнеса в политику бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген. Во втором туре участвовали Лашет и Мерц.
Формально процедура избрания нового главы ХДС завершится после голосования по почте, поскольку вариант онлайн-голосования не предусмотрен в законе о партиях Германии.
Лашет считается человеком Меркель и долгое время был фаворитом кампании по выборам председателя ХДС. Его рейтинг, однако, немного просел в условиях коронавирусного кризиса, в котором он проявил себя не самым решительным образом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в декабре 2018 года Меркель официально покинула пост лидера партии Христианско-демократический союз. Она занимала ее в течение 18 лет.
Наиболее вероятной преемницей Меркель называли 56-летнюю Аннегрет Крамп-Карренбауэр, однако она заявила, что не будет претендовать на эту должность.