Партия Меркель выбрала нового главу

Главой правящий партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) вместо канцлера Ангелы Меркель стал 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет.

Как сообщает DW, его кандидатуру поддержали во втором туре голосования участники съезда ХДС, проходившего в режиме видеоконференции.

Соперниками Лашета в борьбе за пост председателя партии были вернувшийся из бизнеса в политику бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген. Во втором туре участвовали Лашет и Мерц.

Формально процедура избрания нового главы ХДС завершится после голосования по почте, поскольку вариант онлайн-голосования не предусмотрен в законе о партиях Германии.

Лашет считается человеком Меркель и долгое время был фаворитом кампании по выборам председателя ХДС. Его рейтинг, однако, немного просел в условиях коронавирусного кризиса, в котором он проявил себя не самым решительным образом.

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