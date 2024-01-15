Партии Сунака предсказывают ошеломляющее поражение на выборах в Британии: что показал опрос

Консервативную партию премьер-министра Великобритании Риши Сунака ожидает потрясающее поражение на нынешних выборах. Лейбористы могут получить 385 мест в парламенте, в то время как консерваторам удастся сохранить только 169 мест.

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Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на опрос YouGov. Опрос показал, что огромное влияние на результаты выборов будут иметь проведенные в Британии реформы.

Отмечается, что консерваторы приближаются к поражению на выборах в том же масштабе, как было их поражение лейбористам в 1997 году, когда партия, которой руководил Джон Мейджор, потеряла примерно такое же количество мест.

Эти выборы могут привести к наибольшему падению поддержки руководящей партии в Британии с 1906 года. Это практически гарантирует Лейбористской партии минимум десятилетнее содержание у власти, поскольку ни одна партия с таким значительным большинством еще никогда не проигрывала следующие выборы, замечает издание.

Опрос также несет негативные прогнозы для Шотландской национальной партии, которая, по всей вероятности, потеряет почти половину своих мест в пользу лейбористов, сохранив всего 25.

В опросе YouGov приняли участие 14 тысяч человек, что примерно в семь раз превышает обычное количество лиц, участвующих в опросах компании.

Последние опросы систематически подтверждают отставание консерваторов от лейбористов. К примеру, опрос YouGov в ноябре показал, что партия Риши Сунака отстала от лейбористов на 19 процентных пунктов.

Напомним, что в пятницу, 12 января, в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В Киеве он объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

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