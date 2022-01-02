Парламент ЮАР охватил мощный пожар, есть вероятность обрушения. Фото и видео

В Кейптауне начался пожар в парламенте Южно-Африканской Республики. Огонь стремительными темпами перекинулся на крышу строения, а на его стенах появились трещины.

Об этом сообщает NDTV. По предварительным данным, возгорание произошло в офисных помещениях и сейчас распространяется в сторону спортзала. На кадрах с места события над зданием видны клубы густого дыма и открытое горение.

"Крыша загорелась, здание Национального собрания также горит... Поступали сообщения о том, что на некоторых стенах видны трещины, что говорит о возможности обрушения", – отметил в комментарии журналистам представитель экстренных служб.

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По данным СМИ, в тушении пожара задействованы шесть пожарных отделений и 36 спасателей. Однако власти запросили подкрепление, так как локализовать огонь пока не удается.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Причина пожара устанавливается, правоохранители начали расследование.

Парламент ЮАР — законодательный орган, который расположен в столице страны. Он состоит из двух палат: Национального совета провинций (верхняя палата) и Национальной ассамблеи (нижняя). В парламентский комплекс входят три здания. Самое старое из них было построено в 1884 году. Остальные – в период с 1920 по 1980 гг.

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