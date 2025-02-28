Парламент Румынии не смог объявить правительству вотум недоверия: в чем причина

В пятницу, 28 февраля, проевропейское коалиционное правительство Румынии пережило вотум недоверия в парламенте. Таким образом удалось избежать дальнейшей политической турбулентности в стране, где в мае этого года пройдут повторные президентские выборы.

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Об этом пишет Reuters. Как отмечается, вотум недоверия правительству Марчела Чолаку поддержали 144 законодателя при необходимых для принятия решения 233 голосах.

"Вас не интересуют проблемы, с которыми румыны сталкиваются каждый день. Вы изо дня в день заражаете общество вирусом лжи и ненависти", - сказал Чолаку оппозиционным законодателям перед голосованием.

Аналитики утверждают, что три правых партии, которые инициировали вотум недоверия, обвинив в коррупции коалиционное правительство, начавшее работать два месяца назад, сделали это, чтобы повысить свой рейтинг перед повторными выборами.

Эти партии получили около 35% мест на парламентских выборах 1 декабря прошлого года, воспользовавшись гневом избирателей по обвинению центристского истеблишмента в коррупции.

6 декабря прошлого года Конституционный суд упразднил результаты первого тура президентских выборов в Румынии, признав, что российское вмешательство помогло крайнему правому политику Калину Джорджеску выйти во второй тур. Новые президентские выборы в стране намечены на 4 мая, а возможный второй тур – на 18 мая.

Напомним, Калину Джоржеску задержали в Румынии 26 февраля и отправили на допрос в генеральную прокуратуру. СМИ писали, что его обвиняют "в причастности к организации с фашистским характером", в фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании и в торговле людьми.

Отметим, что члены администрации президента США Дональда Трампа подвергли критике Румынию за отмену выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии отреагировали на заявление вице-президента США Венса, раскритиковавшего отмену результатов первого тура президентских выборов в страны. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подчеркнул, что Румыния остается защитницей демократических ценностей.

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