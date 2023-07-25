Парламент Израиля принял судебную реформу: в стране продолжаются масштабные протесты. Фото и видео
В понедельник, 24 июля, Кнессет (парламент Израиля), одобрил закон, входящий в пакет судебных реформ. Это решение стало причиной обширных массовых протестов по всей стране.
Об этом сообщает издание The Times of Israel. Миллионы граждан вышли на улицы, чтобы выразить свою несогласие с данной инициативой.
Законопроект, предлагающий запретить судам проверять обоснованность решений правительства и министерств, был одобрен Кнессетом с огромным перевесом голосов – 64 депутата проголосовали "за", при отсутствии голосов "против" из 120 возможных. Во знак протеста против данной инициативы, оппозиционные депутаты решили бойкотировать финальное голосование по этому законопроекту.
Перед голосованием в Кнессете было предпринято многочисленные попытки внести поправки в законопроект или достичь более широкого процедурного компромисса с оппозицией. Однако два "более мягких" варианта законопроекта были отклонены, и в итоге был принят закон, предусматривающий запрет судам проверять обоснованность решений правительства и министерств.
Инициатива израильских властей по принятию законопроекта, который предлагает запретить судам проверять обоснованность решений правительства и министерств, действительно вызвала масштабные протесты по всей стране. Миллионы граждан вышли на улицы, чтобы выразить свою несогласие с данной инициативой.
Противники законопроекта считают, что его принятие может привести к нарушению системы сдержек и противовесов в государстве. Такие меры могут создать угрозу перехода к диктатуре, ограничивая возможность судебной власти контролировать действия исполнительной и законодательной власти.
При этом сторонники реформы полагают, что израильский Верховный суд сконцентрировал в своих руках абсолютную власть, и из-за него правительство якобы не может работать эффективно, поскольку любое решение требует преодоления сопротивления со стороны судебной власти.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле 3 июля тысячи протестующих митинговали против судебной реформы, вступая в стычки с полицией. Они перекрыли дорогу вблизи аэропорта Бен-Гурион, начали возводить баррикады и вошли в терминал-3.
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