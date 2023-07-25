Парламент Израиля принял судебную реформу: в стране продолжаются масштабные протесты. Фото и видео

В понедельник, 24 июля, Кнессет (парламент Израиля), одобрил закон, входящий в пакет судебных реформ. Это решение стало причиной обширных массовых протестов по всей стране.

Видео дня

Об этом сообщает издание The Times of Israel. Миллионы граждан вышли на улицы, чтобы выразить свою несогласие с данной инициативой.

Законопроект, предлагающий запретить судам проверять обоснованность решений правительства и министерств, был одобрен Кнессетом с огромным перевесом голосов – 64 депутата проголосовали "за", при отсутствии голосов "против" из 120 возможных. Во знак протеста против данной инициативы, оппозиционные депутаты решили бойкотировать финальное голосование по этому законопроекту.

Перед голосованием в Кнессете было предпринято многочисленные попытки внести поправки в законопроект или достичь более широкого процедурного компромисса с оппозицией. Однако два "более мягких" варианта законопроекта были отклонены, и в итоге был принят закон, предусматривающий запрет судам проверять обоснованность решений правительства и министерств.

Инициатива израильских властей по принятию законопроекта, который предлагает запретить судам проверять обоснованность решений правительства и министерств, действительно вызвала масштабные протесты по всей стране. Миллионы граждан вышли на улицы, чтобы выразить свою несогласие с данной инициативой.

Противники законопроекта считают, что его принятие может привести к нарушению системы сдержек и противовесов в государстве. Такие меры могут создать угрозу перехода к диктатуре, ограничивая возможность судебной власти контролировать действия исполнительной и законодательной власти.

При этом сторонники реформы полагают, что израильский Верховный суд сконцентрировал в своих руках абсолютную власть, и из-за него правительство якобы не может работать эффективно, поскольку любое решение требует преодоления сопротивления со стороны судебной власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле 3 июля тысячи протестующих митинговали против судебной реформы, вступая в стычки с полицией. Они перекрыли дорогу вблизи аэропорта Бен-Гурион, начали возводить баррикады и вошли в терминал-3.