Парламент Италии окончательно одобрил военную помощь Украине на 2023 год
Во вторник, 24 января, нижняя палата парламента Италии окончательно одобрила военную помощь Украине до конца 2023 года. Разрешение на передачу Киеву военной техники, материалов и оборудования было продлено на год – до 31 декабря 2023-го.
Об этом пишет итальянское издание RaiNews. Депутаты поддержали декрет о поставках Украине вооружений, ранее принятый итальянским правительством.
"За" проголосовали 215 парламентариев, а против выступили 46 депутатов. Среди последних были представители партии "Движение пяти звезд", которые имеют пророссийские взгляды и выступают против предоставления Украине оружия. Эта политическая сила сейчас находится в оппозиции.
В прошлом месяце упомянутый декрет был утвержден в Сенате, так что теперь, после поддержки нижней палаты итальянского парламента, военная помощь Украине для борьбы с вторжением РФ будет предоставляться в течение всего 2023 года без необходимости отдельного согласия итальянских законодателей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Италия и Франция завершают подготовку к отправке в Украину новой системы противовоздушной и противоракетной обороны SAMP-T. В Риме при этом намекнули, что не вся их военная помощь сейчас известна общественности.
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