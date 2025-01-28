Парламент Италии еще на год согласовал поставки оружия Украине: что это значит

Во вторник, 28 января, Палата депутатов Италии (нижняя палата парламента) окончательно одобрила закон об Украине. Он позволяет продлить до 31 декабря 2025 года поставку оружия для наших Сил обороны.

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Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA. Решение было принято 192 голосами "за" и 41 "против".

"Оппозиция разделилась: левоцентристская Демократическая партия (PD) и центристские партии Italia Viva (IV) и Azione проголосовали за, в то время как Движение 5-Sar (M5S) и Зелено-левый альянс (AVS) проголосовали против", – говорится в сообщении.

Ранее решение о продлении поставок оружия в Украину одобрил Сенат Италии (верхняя палата парламента).

В прошлом году мы писали об аналогичном решении итальянского парламента. Тогда Сенат дал зеленый свет решению правительства о продлении разрешения на поставку оружия Украине до конца 2024 года, решение было принято подавляющим большинством голосов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина предложила Италии приобрести на доходы от замороженных активов России ПВО итальянского производства. Украинская сторона заинтересована в боеприпасах различного калибра и системах противовоздушной обороны.

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