Парламент Эстонии признал массовую депортацию крымских татар в СССР геноцидом и упомянул современную Россию

Эстонский парламент (Рийгикогу) одобрил заявление о признании депортации крымскотатарского народа советским режимом в 1944 году актом геноцида. Заявление поддержали 83 депутата.

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Об этом говорится в заявлении представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Там тоже упомянули современную Россию.

В частности, документ осуждает массовое истребление крымских татар и их насильственную депортацию из Крымского полуострова. Также в документе подчеркивается, что после оккупации Крыма в 2014 году РФ продолжает политику геноцида против крымских татар, направленную на уничтожение их идентичности.

"Эстония подтверждает свою поддержку Украины и постоянно активно участвует на всех уровнях Крымской платформы, демонстрируя свою неизменную позицию по восстановлению территориальной целостности нашего государства", – говорится в сообщении представительства президента Украины в АРК.

Представительство инициировало и активно работало над признанием депортации крымских татар в 1944 году актом геноцида в Эстонской Республике. В частности, были проведены рабочие встречи с эстонскими депутатами Mati Raidma и Marko Mihkelson, в ходе которых обсуждались незаконные преследования и репрессии против крымских татар, проводимые Россией и необходимость признания депортации 1944 геноцидом.

В рамках подготовки к Парламентскому саммиту Крымской платформы представительством была инициирована межпарламентская встреча между Рийгикогу и Верховной Радой Украины, где также обсуждался ряд вопросов сотрудничества.

Представительство предоставило информационные материалы, в частности видеоролики, освещающие трагедию крымскотатарского народа, а также организовало выставку "QIRIM İÇÜN / Ради Крыма" в Рийгикоге, подробно освещающую историю борьбы коренного населения за свое право жить на родной земле.

"В этом году прошло 80 лет с того времени, когда советский режим совершил геноцид, депортировав весь крымскотатарский народ с территории Крымского полуострова. Ранее депортацию признали актом геноцида крымскотатарского народа 2015 года Украина, 2019 года Латвия и Литва, 2022 ", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Рийгикоге призвали парламенты других стран присоединиться к Эстонской Республике и начать процессы признания депортации 1944 года крымских татар актом геноцида. Следует добавить, что она стала шестой страной, признавшей депортацию крымскотатарского народа геноцидом.

Напомним, что в конце сентября парламент Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида. Соответствующее решение поддержали 123 депутата, 58 выступили против, еще семь воздержались.

Как сообщал OBOZ.UA, комитет иностранных дел парламента Испании одобрил резолюцию, призывающую правительство признать Голодомор в Украине актом геноцида и публично почтить память его жертв. Этот документ является первым шагом к признанию страной ужасающего преступления, совершенного советским режимом.

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