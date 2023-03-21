Парламент дважды пытался объявить вотум недоверия правительству Макрона, во Франции масштабные протесты из-за пенсионной реформы. Видео

Во Франции продолжаются масштабные протесты, люди выходят на улицы не только в Париже, но и других городах страны. Напомним, что причиной недовольства граждан является реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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В понедельник, 20 марта, французский парламент дважды пытался объявить вотум недоверия правительству Эммануэля Макрона, однако для этого не хватило голосов. Как пишет Reuters, 278 депутатов поддержали такое решение во время голосования, а для оглашения недоверия необходимо 287.

"Решение Макрона обойти парламентское голосование по законопроекту о пенсионном обеспечении, которое повлекло за собой вотум недоверия, уже подорвало его реформаторскую программу и ослабило его лидерство", – говорят оппоненты французского президента.

После провала голосования за вотум недоверия представители левой партии La France Insoumise (LFI, France Unbowed) снова призвали премьера Франции Элизабет Борн уйти в отставку. В руках законодатели держали плакатами с надписью: "Мы встретимся на улицах".

"Ничего не решено, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы эта реформа была отменена", – заявила глава парламентской группы LFI Матильда Пано.

В центре Парижа митингующие подожгли кучи мусора, образовавшиеся на улицах за несколько дней из-за страйков. Полицейские пытались разогнать людей, применяя дубинки и слезоточивый газ.

А в городе Бордо около 200-300 человек – по большей части молодежь – тоже вышли на протест против реформы и скандировали: "Макрон, в отставку!". Они подожгли несколько мусорных баков.

Накануне профсоюзы и оппозиционные партии Франции заявили, что они активизируют протесты, чтобы попытаться изменить ситуацию с реформой.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время предыдущих демонстраций в Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать участников, а также арестовала по меньшей мере 217 человек.

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