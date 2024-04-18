Парламент Британии проголосовал за запрет курения для всех родившихся после 2009 года: что это значит

План британского премьер-министра Риши Сунака по запрету курения лицам старше 15 лет и старшим прошел первое парламентское голосование во вторник, 16 апреля, хотя десятки английских законодателей проголосовали против него. Попытки Сунака ввести одни из самых строгих в мире правил борьбы с курением разозлили некоторых членов его правящей Консервативной партии, в частности бывших премьер-министров Лиз Трасс и Бориса Джонсона, утверждающих, что государство не должно вмешиваться в личную жизнь людей.

Однако законопроект прошел голосование в британском парламенте с 383 голосами за и 67 против, что означает, что процедуру принятия закона продолжат, в него еще могут внести поправки. Об этом пишет Reuters.

Из контекста законопроекта следует, что он сделает незаконной продажу табачных изделий для всех, кто родился после 1 января 2009 года. Но закон о табаке и вейпах не имеет цели криминализировать курение, он направлен на то, чтобы запретить детям легально покупать табак.

Однако 57 консерваторов, в том числе министр бизнеса и торговли Кэми Бадёнок, проголосовали против плана Сунака, и этот масштаб противостояния стал еще одним ударом для британского премьера, который уже столкнулся с критикой в своей партии по ряду вопросов, начиная от изменения климата до оборонной политике.

По мнению членов Консервативной партии, законопроект ограничивает свободы людей. В частности, экс-премьер-министр Борис Джонсон во время выступления на конференции партии в Оттаве назвал запрет на курение "абсолютной ерундой".

Однако эта инициатива Риши Сунака дна из главных накануне выборов, запланированных на конец 2024 года. Он заявил, что будет бороться с "наибольшей причиной плохого здоровья, инвалидности и смерти, которую можно предотвратить".

Как отмечает издание, запрет на курение активно поддерживают медицинские и благотворительные эксперты, утверждающие, что курение приводит к 80 000 смертям ежегодно, а также многим другим болезням, связанным с этой привычкой.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил с предложением о запрете на курение восемнадцатилетним и с каждым годом повышать запрет по возрасту. Сунак заявил, что его цель "прежде всего остановить курящих сигареты подростков".

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