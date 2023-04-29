Папа Римский встретился с украинцами в Венгрии: детали

В субботу, 29 апреля, Папа Римский Франциск посетил столицу Венгрии и встретился там с украинцами, которые бежали от войны в соседние страны. Кардинал заметил, что слово утешения и сострадания у него готово для каждого из них, даже для тех, кто не является верующим или исповедует другие религии.

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Об этом сообщается в агентстве Reuters. Впрочем, в Будапеште прошла его встреча не только с украинцами, но и с бедняками, бездомными и больными смертельными недугами.

"Даже среди боли и страданий, получив бальзам любви, мы обретаем мужество, необходимое для дальнейшего движения вперед: мы находим в себе силы верить, что еще не все потеряно и что возможно другое будущее", – передают журналисты слова священника.

Среди тех граждан Украины, который потерял дом от российской агрессии, СМИ особо выделили Олега и Людмилу Яковлеву, а также их пятерых детей. Глава семейства выразил Франциску благодарность от лица многих наших сограждан, а также поделился теми ужасами, которые наша страна переживает ежедневно под угрозами ракетного террора Москвы.

"Нас здесь приняли, и мы нашли новый дом, однако многие страдали и страдают до сих пор из-за войны", – обозначил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, кардиналу передали браслет из стали, изготовленный на знаменитом металлургическом комбинате "Азовсталь". Также главу Католической церкви призвали приобщиться к освобождению защитников Мариуполя и мирных мариупольцев из российского плена.

Папа Франциск неоднократно утверждал, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, начавшим против нашей страны войну.

"На второй день войны я зашел в российское посольство, я хотел поехать в Москву поговорить с Путиным, и там вроде было маленькое окошко, потом министр Лавров сказал – посмотрим, потом…" – заметил глава католической церкви.

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