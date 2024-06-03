Папа Римский попал в новый сексистский скандал

Папа Римский Франциск попал в новый сексистский скандал буквально через два дня после того, как он уже извинился за использование гомофобных оскорблений. Утверждается, что Франциск сказал группе молодых священников, что "сплетни – это женское дело".

Об этом пишет The Guardian. Замечание Папы якобы было сделано во время закрытой встречи в четверг с группой новорукоположенных священников в Риме.

87-летний понтифик посоветовал священникам не "сквернословить" в приходах и общинах, прежде чем якобы сказать: "Сплетни – это женское дело".

Публично Папа благосклонно отзывался о женщинах и поощрял их прогресс, в том числе назначая женщин на высшие должности в Ватикане. В апреле он сказал: "Давайте помолимся о том, чтобы достоинство и ценность женщин были признаны в каждой культуре, и чтобы положить конец дискриминации, с которой они сталкиваются в различных частях мира".

Однако обращаясь к монахиням в 2013 году, он сказал: "Будьте матерью, а не старой девой!", а в 2014 году он назвал назначение нескольких женщин в международную богословскую комиссию Ватикана "клубничкой на торте".

Во вторник Франциск принес извинения после сообщений в итальянской прессе о том, что он использовал итальянское гомофобное оскорбление "frociaggine" во время дискуссии с епископами о приеме геев в семинарии. Он сказал, что никогда не собирался оскорблять или выражаться в гомофобных терминах.

Напомним, ранее разразился скандал из-за интервью Папы Римского, в котором Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готова вести переговоры со страной-агрессором Россией. После скандала в Ватикане объяснили, что понтифик подразумевал не капитуляцию Украины, а необходимость начать переговоры.

На слова Папы Римского о "белом флаге" ответил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что капитуляция – это не мир, и напомнил Франциску, что полномасштабную войну против Украины развязала Россия, она способна ее закончить за день, а у Киева такой возможности нет.

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