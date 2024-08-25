Вместо того, чтобы выразить глубокое сочувствия страданиям украинского народа, Папа Римский яростно бросился спасать Московский патриархат в Украине, который является мощной "мягкой силой" путинской России, инструментом негативного влияния в Украине. Прежде, чем сделать такой шаг, Папа Римский мог бы публично попросить Русскую православную церковь, подконтрольной Кремлю, выразить свое отрицательное отношение к агрессии путинской России против Украины. Иначе забота Папы Римского о судьбе УПЦ(МП) в Украине выглядит как скрытая морально-политическая поддержка агрессии России, а не моральная помощь страдающей Украине.

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Любой Папа Римский прежде всего должен забоится о страданиях и спасении верующих любой конфессии, а не защите и спасении церкви, которую использует Россия как страна-агрессор.