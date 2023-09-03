Папа Римский на танке с буквой Z: польский еженедельник высмеял подыгрывание РФ на новой обложке. Фото

Польский еженедельник Wprost высмеял подыгрывание Папы Римского Франциска государству-террористу России. На новой обложке понтифика изобразили в автомобиле с шасси российского танка с буквами "Z" – символами полномасштабного вторжения военных преступников Кремля в Украину.

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Анонс номера, который выйдет 4 сентября, был опубликован на сайте издания, а также на его странице в соцсети Х, ранее известной как Twitter. Поводом для высмеивания стала речь Папы Римского, которую он провозгласил в режиме телемоста с участниками Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге.

В частности, понтифик обратился к гражданам РФ, назвав их "потомками великой России" и призвав никогда не забывать свое наследие. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на эти скандальные заявления понтифика. В ведомстве выразили досаду, что глава Католической церкви пропагандирует русский империализм.

"Очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, именно состоит в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства", – подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа в конце воскресной встречи с паломниками Папа Франциск призвал верующих помолиться за Украину, попросив особой молитвы, потому что наша страна давно страдает из-за войны. О России, которая напала на Украину, глава Католической церкви не упомянул.

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