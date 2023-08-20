Папа Римский призвал молиться за Украину, которая "страдает длительное время": о нападении России не упомянул

Глава Католической церкви Папа Римский Франциск призвал верующих помолиться за Украину. Он попросил особой молитвы, потому что наша страна давно страдает из-за войны.

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Об этом религиозный лидер упомянул 20 августа в конце воскресной встречи с паломниками. Франциска цитирует официальный сайт Ватикана.

Церковник выразил обеспокоенность ситуацией в Нигере, призвав молиться за все народы, страдающие из-за насилия и войны, отдельно призвав молиться за Украину.

"Дорогие братья и сестры, я с беспокойством слежу за происходящим в Нигере. Присоединяюсь к призыву епископов в поддержку мира в стране и стабильности в регионе Сахеля. Сопровождаю молитвами усилия международного сообщества, направленные на то, чтобы как можно быстрее найти мирное решение для добра всех. Молимся о дорогом нигерском народе. Молимся о мире для всех народов, раненых войнами и насилием. Особенно молимся за Украину, которая страдает уже долгое время", – сказал Папа.

О России, которая напала на Украину, глава Католической церкви не упомянул.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в РФ заявили, что Папа Римский Франциск предложил встречу патриарху Русской православной церкви Кириллу. Местом аудиенции может стать аэропорт в Москве, который пропагандисты назвали "нейтральной зоной".

– При этом мирный посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи говорил, что у Ватикана нет мирного плана, который мог бы остановить начатую РФ войну в Украине. С таким заявлением он выступил после поездки в Москву.

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