Папа Франциск встретился в Ватикане с женами украинских послов. Фото и видео

Папа Римский Франциск принял в Ватикане жен украинских послов. Обращаясь к делегации, понтифик заявил, что война – это "всегда поражение".

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Как сообщает Vatican News, делегация в составе 18 человек встречалась с Франциском утром 28 июня во время общей аудиенции. Женщин сопровождал посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После обеда Папа принял делегацию в Доме святой Марты в Ватикане. "Война – это всегда поражение", – сказал Папа Франциск во время встречи.

Папа Франциск также рассказал о своем знакомстве с украинской духовностью, которое началось еще в Буэнос-Айресе, когда ему было 11 лет.

Тогда он прислуживал во время Святой литургии о. Степану Чмилю – салезианину (Салезианское конгрегация святого Иоанна Боско – мужской монашеский Институт папского права Католической церкви), который впоследствии был переведен в Рим и стал епископом.

Представительницы "Ассоциации супругов украинских дипломатов" в эти дни проводят встречи с целью напомнить о страданиях украинцев, причиненных войной, и призвать мир не забывать об этом, говорится в сообщении.

Накануне они приняли участие в показе фильма "Свобода в огне: борьба Украины за свободу". Во время показа фонд Cinema for Peace объявил о присуждении отличия Франциску, президенту Украины Владимиру Зеленскому и режиссеру фильма Евгению Афиниевскому.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 мая Зеленский посетил Ватикан и встретился с Франциском. По словам президента, разговор касался прекращения войны, украинской "формулы мира" и депортации украинских детей в Россию.

– Позже в Ватикане заявили, что президенты Украины и России согласились принять спецпосланников "мирной миссии" Франциска.

– 6 июня Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем Папы Римского Маттео Дзуппи. В ходе встречи президент призвал Ватикан присоединиться к украинскому мирному плану.