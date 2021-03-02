Папа Франциск предрек новый всемирной потоп и назвал причину

Папа Римский Франциск считает, что новый всемирный потоп наступит, если не будут предприняты меры для борьбы с глобальным потеплением.

По словам понтифика, бороться с этим должны лидеры разных государств, пишет Corriere della Sera.

"Он (потоп – прим. ред.) произойдет, если мы продолжим идти тем же путем", – сказал Франциск.

Он также отметил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности. В связи с этим понтифик призвал людей к благоразумию, которое сравнимо с сочувствием к ситуации, людям, миру и его проблемам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш спрогнозировал "апокалипсис". Он убежден, что нынешнее столетие может стать последним для человечества.

При этом одни эксперты назвали такой прогноз преувеличением, а другие – согласились с ним.