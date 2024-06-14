Папа Франциск станет первым понтификом, который обратится к G7: названа ключевая тема

Папа Римский Франциск станет первым главой католической церкви, который примет участие в саммите "Большой семерки". В пятницу он намерен выступить с речью о вызовах и возможностях искусственного интеллекта (ИИ).

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Об этом сообщает Vatican News. Также на полях саммита Папа Римский проведет переговоры с несколькими мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского, встреча с которым запланирована сегодня.

Папа прибудет на место саммита около 12:30 по местному времени на вертолете, где его встретит премьер-министр Италии Джорджа Мэлони. Затем его доставят в жилой комплекс, избранный для проведения саммита, где он встретится с президентом Украины и другими мировыми лидерами, такими как директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие.

Также в программе Папы запланированы встречи с президентом США Джо Байденом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Индии Нарендрой Моди.

Следует отметить, что для Украины главный результат 50-го саммита "Большой семерки" – это больше средств противовоздушной обороны для наших городов. Кроме того, 13 июня в Италии президент нашей страны Владимир Зеленский подписал два соглашения по безопасности – с Японией и США.

В Италии 13 июня прошел саммит лидеров стран "Большой семерки", главными темами которого станет война России против Украины, а также вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Президент Владимир Зеленский также принял участие в мероприятии, в частности, он провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом.

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