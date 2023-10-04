Палата представителей Конгресса США назначила временного спикера: кто им стал

Во вторник, 3 октября, спикера Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) Кевина Маккарти было досрочно уволено с должности. Впоследствии Палата назначила временного представителя. Им стал Патрик МакГенри.

Об этом сообщает New York Times. МакГенри представляет Северную Каролину.

Его назначили в соответствии с законом, принятым после терактов 11 сентября. Документ действует при увольнении должности спикера.

Однако большинство специалистов по регламенту Палаты представителей убеждены, что полномочия МакГенри будут очень ограничены. Заявляется, что у него будет только возможность ведения заседания для выбора нового спикера.

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При этом поиск нового спикера обещает быть очень сложным, ведь у Демократической партии нет большинства в Палате представителей. Таким образом, она не может претендовать на кресло спикера.

А вот группа республиканцев с несколькими десятками конгрессменов может заблокировать избрание любого спикера от своей партии.

Как известно, Маккарти избрали лишь на 15 попытке из-за сопротивления трампистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, досрочное увольнение Маккарти стало первым подобным случаем в истории Соединенных Штатов. Отставку спикера инициировали из-за его договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США. Соответствующее предложение выдвинул его однопартиец-республиканец Мэтт Гетц после того, как Маккарти не допустил остановку финансирования правительства США из-за проблем с принятием бюджета на 2024 год.

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