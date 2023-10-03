Отставка спикера Маккарти не помешает: в Белом доме заверили, что Конгресс одобрит новую помощь Украине

В Белом доме заверили, что Конгресс одобрит новую помощь Украине. Это произойдет даже, если представитель Республиканской партии Кевин Маккарти уйдет в отставку с должности спикера Палаты представителей.

Такое заявление сделал координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"Мы знаем, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают дополнительную помощь Украине, и мы знаем и ценим их заявления на этот счет, в том числе заявления спикера Маккарти", — сказал Кирби.

Тем не менее, Маккарти, возможно, больше не будет спикером, что ставит под сомнение любые его заверения относительно получения новой помощи Украине.

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Накануне член Республиканской партии Мэтт Гейц предложил сместить Маккарти с высшего руководящего поста в Палате представителей.

Но Кирби предупредил, что отказ утвердить новую помощь Украине может иметь тяжелые последствия на поле боя.

"Мы не можем ни при каких обстоятельствах допустить, чтобы поддержка Америкой Украины была прервана. Время – не наш друг", – сказал он.

Ранее Кевин Маккарти, являющийся спикером Палаты представителей от Республиканской партии, выдвинул предложение учесть требования ультраправых членов своей партии и исключить помощь для Украины из законопроекта о временном продлении финансирования правительства США. Он также заявил, что Сенат фокусируется больше на Украине, а не в интересах Америки.

Напомним, что Палата представителей США вечером 28 сентября согласовала выделение 300 млн долларов на оборонные нужды Украины. За это проголосовали 311 представителей обеих партий, против высказались 117 республиканцев.