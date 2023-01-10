Пакистан отправит Украине артиллерийские снаряды 155-го калибра - The Economic Times

Пакистан готовит к отправке в Украину 159 контейнеров с артиллерийскими снарядами 155-мм. в качестве военной помощи. Взамен Киев поможет Исламбаду в модернизации вертолетов Ми-17.

Видео дня

Об этом сообщает The Economist. Поставка вооружения для украинской армии запланирована на вторую декаду января.

"Исламабадский поставщик оружия DMI Associates работает в сотрудничестве с оборонными фирмами в Восточной Европе для передачи заказов, размещенных украинскими военными", – указано в материале.

Ранее Пакистан сыграл решающую роль в передаче оружия Украине от имени Великобритании.

Украину и Пакистан связывают тесные военные и промышленные связи. Пакистан закупил на вооружении более 320 украинских танков Т-80УД с полностью сформированной экосистемой их содержания, использования, боеприпасов и запасных частей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада купит у США батарею NASAMS и передаст ее Украине. Эта помощь поможет усилить систему противовоздушной обороны нашего государства.

Пентагон передаст Киеву 14 автономных многоцелевых систем вооружения Vampire, которые называют "убийцами дронов", на общую сумму 40 млн долларов, чтобы сбивать вражеские беспилотники и защищаться от наземных угроз противника.