Падение на Землю неуправляемой китайской ракеты: обнародован новый прогноз

Неконтролируемая китайская ракета Long March 5B должна повторно войти в атмосферу Земли над Тихим океаном на рассвете 9 мая. Однако, в мире до сих пор не знают точного времени и окончательного прогноза никто не дает.

По последним данным сайта Space-Track, ракета войдет в атмоферу Земли в 2:27 по мировому времени с погрешностью +/- 180 минут.

По предварительным оценкам, возвращение ракеты состоится ориентировочно над Туркменистаном. Однако, есть опасения, что осколки, которые весят около 22 тонн, могут достичь земли. По мнению экспертов, единственная уверенность есть в том, что ракета повторно войдет в атмосферу в пределах 51,5 градусов северной и столько же градусов южной широты от экватора. Это охватывает территории на север до Средней Азии и на юг до Новой Зеландии.

Аэрокосмическая корпорация прогнозирует, что ракета снова войдет по этому маршруту примерно между Юго-Восточной Европой и серединой Тихого океана.

По оценкам Space-Track, вероятность того, что ракета упадет меньше километра от любого места на Земле, составляет лишь 1 из 196,9 миллиона.