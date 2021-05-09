Падение на Землю неуправляемой китайской ракеты: обнародован новый прогноз

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Мир
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Падение на Землю неуправляемой китайской ракеты: обнародован новый прогноз

Неконтролируемая китайская ракета Long March 5B должна повторно войти в атмосферу Земли над Тихим океаном на рассвете 9 мая. Однако, в мире до сих пор не знают точного времени и окончательного прогноза никто не дает.

По последним данным сайта Space-Track, ракета войдет в атмоферу Земли в 2:27 по мировому времени с погрешностью +/- 180 минут.

Прогноз по падению китайской ракеты.

По предварительным оценкам, возвращение ракеты состоится ориентировочно над Туркменистаном. Однако, есть опасения, что осколки, которые весят около 22 тонн, могут достичь земли. По мнению экспертов, единственная уверенность есть в том, что ракета повторно войдет в атмосферу в пределах 51,5 градусов северной и столько же градусов южной широты от экватора. Это охватывает территории на север до Средней Азии и на юг до Новой Зеландии.

Аэрокосмическая корпорация прогнозирует, что ракета снова войдет по этому маршруту примерно между Юго-Восточной Европой и серединой Тихого океана.

Прогноз места падения китайской ракеты.

По оценкам Space-Track, вероятность того, что ракета упадет меньше километра от любого места на Земле, составляет лишь 1 из 196,9 миллиона.

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