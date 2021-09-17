Больше за Антарктиду: озоновая дыра стремительно увеличилась в размере

Дыра в озоновом слое над Землей, которая образуется ежегодно, в 2021-м стала "намного больше, чем обычно", заявили ученые. Так, область над Южным полюсом, где слой озона нарушен, уже превысила размер Антарктиды.

Активный рост наблюдался в последнюю неделю и теперь область превышает 75% озоновых дыр на этом этапе сезона с 1979 года, отметили исследователи из Службы мониторинга атмосферы Copernicus. Об этом пишет The Guardian.

В комментарии изданию директор ведомства Винсент-Анри Пой сказал: сделать прогноз, будет ли озоновая дыра увеличиваться еще, пока сложно.

Ситуация схожа с 2020 годом, когда дыра также была очень большой и существовала длительный период, закрывшись только к 25 декабря.

Видео дня

Отметим: озон находится в 11-40 км над поверхностью Земли, в стратосфере. Его действие в The Guardian сравнили с "солнцезащитный крем для планеты", поскольку он защищает от ультрафиолетового излучения.

Каждый год зимой в Южном полушарии образуется дыра в слое озона. Это связано с тем, что солнце вызывает озоноразрушающие реакции, в которых участвуют химически активные формы хлора и брома. Последние являются частью газов, вырабатываемых в промышленных масштабах.

Речь идет о хлорфторуглеродах, которые были впервые разработаны в 1930-х годах для использования в холодильных системах, а затем использовались в качестве пропеллентов в аэрозольных баллончиках. ХФУ запрещены в 197 странах мира.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США собрали миллионы долларов для проекта Colossal. Его цель состоит в выведении "новых мамонтов" – вида азиатских слонов со встроенными генами древних животных. Ученые считают, что это может помочь в борьбе с изменением климата.