Ожидаются изменения среди участников второго тура: ЦИК Румынии частично пересчитал голоса на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Румынии представила в Конституционный суд данные по пересчету голосов первого тура президентских выборов. И хотя ЦИК предоставил неполные данные, суд рассмотрел их и утвердил результаты первого тура выборов.

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Как отметили в ЦИК страны, в Конституционный суд были предоставлены "промежуточные данные пересчета голосов" без данных по голосованию зарубежной диаспоры. Но Конституционный суд признал первый тур президентских выборов состоявшимся и утвердил новые результаты народного волеизъявления, согласно которым кандидат Марчел Чолаку занимает второе место, а Елена Ласкони – третье.

В Центризбиркоме Румынии уточнили, что среди данных, переданных в Конституционный суд, не было "640 тысяч голосов диаспоры", поскольку они с зарубежных участков еще не поступили в ЦИК. Суд признал: голоса от диаспоры не были зарегистрированы, поэтому их перерасчет "больше не необходим".

Таким образом, в обновленных результатах первого тура выборов на втором месте оказался лидер социал-демократов Марчел Чолаку. Проевропейская кандидатка Елена Ласкони, которая имеет большую поддержку именно среди диаспоры, на третьем месте.

"Даже если некоторые разногласия между кандидатами были обнаружены, они не являются результатом мошенничества, которое может изменить результат. Они лишь считаются возможными существенными ошибками при подсчете поданных голосов, не имеющих значения для определения результатов", – отметил глава Конституционного суда Мариан Енаке.

Также господин Енаке заявил, что суд "единогласно решил отклонить жалобу" члена Европарламента Кристиана Терхеша, также баллотировавшегося на этих выборах.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре президентских выборов в Румынии неожиданно победил пророссийский кандидат Келин Джорджеску. Но, по первым данным ЦИК страны, представитель либерал-консерваторов Елена Ласкони заняла второе место с небольшим отрывом.

Молодежь Румынии вышла на протесты из-за победы в первом туре "независимого" кандидата Джорджеску из ультраправого "Альянса за объединение румын".

После обжалования кандидата Кристиана Терхеша решения ЦИК о результате первого тура выборов, Конституционный суд принял решение о пересчете голосов.

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