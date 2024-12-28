Ответ на угрозы Трампа: Мексика разработала мобильное приложение для помощи мигрантам на случай задержания в США

Правительство Мексики разрабатывает мобильное приложение для мигрантов, которое позволит предупреждать родственников и местные консульства о намерении задержания сотрудниками иммиграционной службы США. Такой шаг является ответом на угрозы избранного президента Дональда Трампа провести массовые депортации после его вступления в должность.

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Сейчас приложение проходит мелкомасштабного тестирование. Об этом сообщает CNN.

По словам министра иностранных дел Мексики Хуана Рамона де ла Фуэнте, первые результаты тестирования показывают, что "приложение работает очень хорошо". Также чиновник добавил, что приложение позволит пользователям нажать на вкладку, которая отправит оповещение ранее выбранным родственникам и ближайшему мексиканскому консульству. Де ла Фуэнте описал это как своего рода кнопку тревоги.

"В случае, если вы оказываетесь в ситуации, когда задержание неизбежно, вы нажимаете кнопку тревоги, и это посылает сигнал в ближайшее консульство", – рассказал мексиканский министр.

Стоит отметить, что власти США обязаны уведомлять консульства страны происхождения о задержании иностранного гражданина. Мексика заявляет, что усилила консульский персонал и юридическую помощь, чтобы помочь мигрантам в юридическом процессе, связанном с депортацией.

Глава МИД Мексики ожидает, что приложение будет запущено уже в январе. При этом он не уточнял, есть ли в приложении вкладка деактивации, которая позволит кому-то отменить оповещение, если он на самом деле не задержан. Правительство сообщает, что также создало круглосуточный колл-центр для ответов на вопросы мигрантов.

Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал "крупнейшую операцию по депортации в истории Америки" в же первый день на должности. Он отметил, что подпишет "исторический список" указов о закрытии границы для нелегальных мигрантов.

Ранее республиканец заявил, что объявит чрезвычайную ситуацию в рамках своей политики массовой депортации нелегальных мигрантов. Для этого он пообещал использовать "все необходимые силы", в том числе армию.

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