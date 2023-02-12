'Ответ будет быстрым': Дуда предупредил Россию, что будет в случае нападения на Польшу

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в случае прямого нападения России на его страну военизированный ответ последует немедленно. Это является следствием членства в Североатлантическом альянсе.

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Об этом он сказал во время интервью, опубликованном на официальном сайте своей администрации. Корреспондент, беседовавший с Дудой, спросил о рисках, вызванных принципиальной позицией Варшавы в противостоянии России и поддержке Украины.

"Пожалуйста, не забывайте, что нападение России на Польшу будет нападением на НАТО. Когда в 2001 году Соединенные Штаты подверглись нападению, все союзники встали на сторону американцев в борьбе с террористами. Мы считаем, что если бы произошло нападение на страну НАТО, каким бы оно ни было, ответ был бы таким же: быстрым и решительным", – заметил политик.

Напомним, что в конце 2022 года во время массированной ракетной атаки по Украине, одна из ракет упала на территорию польского поселка Пшеводув. В результате погибло два местных жителя, но после длительных дискуссий в НАТО, членом которой является Польша, Альянс отказался вступать в открытую конфронтацию с агрессором.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что польский президент обратился к коллективному Западу с предупреждением, что шансы Путина на победу в Украину остаются высоки, пока армия ВСУ не оснащена современной боевой техникой.

"Если в ближайшие недели не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", – подчеркнул Дуда.

Он также призвал НАТО выработать соглашение в виде конкретных гарантий безопасности. Согласно этой стратегии, украинская армия должна получить достаточно техники, чтобы остановить наступление России и вернуть оккупированные территории.

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