'Отступили или разбежались': боец ЦАХАЛ рассказал о разнице между военными операциями против ХАМАС и 'Хезболлы'

После начала военной операции Израиля в Ливане против боевиков террористической организации "Хезболла" характер действий израильских военных изменился коренным образом. Если сначала это была настоящая война, то сейчас бойцы Армии обороны Израиля практически не вступают в прямые боевые столкновения с боевиками.

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Об этом рассказал основатель украино-израильской миссии волонтеров FRIDA Ukraine, резервист Армии обороны Израиля Роман Гольдман. С начала военной операции Израиля против террористов ХАМАС в секторе Газа Роман вернулся в ЦАХАЛ и в настоящее время принимает участие в войне против "Хезболлы".

По словам Романа, теперь террористы не имеют командования, поэтому существующие до сих пор остатки боевых групп партизанят.

"В отличие от обстановки в секторе Газа, ситуация и характер службы здесь отличаются. После точечной ликвидации лидеров "Хезболлы", сейчас мы редко вступаем в прямые боевые столкновения с боевиками, они отступили или разбежались. Боевые действия носят характер партизанской войны, где преобладают обстрелы и удары на расстоянии", – отметил израильский военный.

Роман пояснил, что ЦАХАЛ в Ливане "действует избирательно и с высокой точностью, чтобы одновременно решить поставленные задачи и защитить свое гражданское население на севере страны".

Рядовой состав Армии обороны Израиля ждал другого сценария войны – рассчитывал на "масштабные стычки на земле". Однако сейчас боевики практически не оказывают масштабного сопротивления, хотя и продолжают наносить ракетные удары по северу Израиля и позициям войск.

"Теряя своих лидеров, террористические организации разваливаются как карточный домик. После ликвидации лидера "Хезболлы" Саида Насраллы мы наблюдаем, что организация ослабла и не может восстановить свои силы", – рассказал Роман Гольдман.

Одной из целей текущих военных действий является освобождение заложников, захваченных террористами и удерживаемых в секторе Газа. Сейчас уже неизвестно, сколько из них осталось в живых. Однако Израиль должен освободить и вернуть домой живых и не допустить осквернения тел погибших.

"Проводя операцию в Ливане, мы защищаемся. Войска не проводят никаких операций, направленных против жителей Ливана, наших соседей. Ведь ливанцы стали фактически заложниками военизированной террористической организации. Цель – ликвидация боевиков "Хезболлы", поддерживаемой и финансируемой Ираном организации. Это явный враг – враг наш, и наших коллег из ВСУ, враг наших братьев украинцев. Иран снабжает их смертоносным оружием и "шахедами", с помощью этого оружия российская армия сегодня ежедневно нападает на Украину", – отметил израильский военный.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны и Общая служба безопасности Израиля организовали ликвидацию Изз ад-Дина Касаба – члена политбюро террористической организации ХАМАС. Он не только отвечал за стратегические и военные отношения ХАМАСа с другими местными группировками, но и имел полномочия при принятии военных решений, но был причастен к организации терактов в Израиле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об "открытости" к переговорам о краткосрочном перемирии с террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа для двустороннего обмена заложниками. Однако переговоры о прекращении огня так и не состоялись.

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