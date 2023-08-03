Путин поговорил сегодня с Эрдоганом и оказался в занимательном кейсе. "Лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию", – сообщило по итогам разговора турецкое агентство "Анадолу". "Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров", – гораздо осторожнее сообщает пресс-служба Кремля.

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Что теперь получается? Если Путин в Турцию не поедет, это будет означать, что он струсил. И ничего другого. С одной стороны, во всем мире его репутация такова, что хуже уже все равно не будет. Но вот продемонстрировать собственному электорату страх перед Гаагой – это будет полный провал бывшего мачо.

Придется ехать, выходит. Можно успокаивать себя тем, что Турция не присоединялась к Римскому статуту Международного уголовного суда. То есть, может Путина и не выдавать в Гаагу по ордеру МУС. Но Путин в данном случае – превосходный товар на международном рынке. А Эрдоган хитер и умеет оценивать потенциальную выгоду.

А она в данном случае просматривается и персональная, и для возглавляемой им Турции. Эрдоган весьма амбициозен, в том числе с точки зрения своей роли в многополярном мире. Выдача Путина международному суду в один момент выводит турецкого президента в лидеры глобальной истории, позволив обеспечить судебный процесс над главным военным преступником современности. И это будет решающий вклад в то, чтобы прекратить кровавую войну, которую Россия ведет в Украине.

Очевидно, что, отправив Путина в Гаагу, Эрдоган мощно усиливает позицию на переговорах о включении Турции в ЕС, позиционирует свою страну как ключевого участника НАТО и может вести речь о получении всевозможных экономических и политических преференций. А они ему очень нужны с учетом того, что экономика Турции находится не в лучшем состоянии, а страна все еще восстанавливается после разрушительного землетрясения.

Конечно, если Путин поедет в Турцию, он будет требовать для себя всяческих гарантий, получит сотни рекомендаций от своих друзей и советников. Но поможет ли это?