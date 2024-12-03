Отказался осудить российское вторжение в Украину: на выборах в Финляндии кандидата исключили из списков. Фото

В Финляндии Социал-демократическая партия (СДП) исключила из своих списков кандидата на муниципальных выборах в Лаппеенранте Ивана Девяткина. Он отказался осудить государство-агрессор Россию за полномасштабное вторжение в Украину, а также критиковал решение Финляндии закрыть границу с РФ, называя это "нарушением прав человека".

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Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило издание Yle. Такое решение поддержали все члены партии.

В одном из интервью изданию Девяткин уклонился от ответа на вопрос, считает ли вторжение РФ в Украину оправданным. Он заявил, что издание ставит "слишком широкий набор вопросов". После этого партия уведомила его о требовании осудить российскую агрессию.

СДП требует от всех кандидатов четкой позиции в отношении войны.

Кроме того, он назвал закрытие границы с Россией нарушением прав человека и заявил, что Финляндия является "51 штатом США".

Иван Девяткин имеет гражданство Финляндии и России. Родился он в РФ, в 2012 году переехал в Лаппеенранту, чтобы получить степень доктора философии по экологии. Работает менеджером по оценке влияния на окружающую среду в крупной финской лесной компании. Девяткин является соучредителем организации финских россиян "Александровский союз", выступающей за открытие восточной границы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Финляндии на лесной военной базе начались курсы подготовки женщин в случае войны с Россией. Там они приобретают навыки, которые могут оказаться решающими в случае вторжения россиян или гибридной атаки.

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