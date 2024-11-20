От скутеров до мобильных телефонов за рулем: в Италии ввели масштабную реформу ПДД

В среду, 20 ноября, сенат Италии проголосовал за масштабную реформу ПДД. Более строгие правила и жесткие санкции будут использованы, например, для тех водителей, которые пользуются мобильными телефонами за рулем и для тех, кто пьян или употреблял наркотики.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини, объясняя результаты голосования в Сенате по реформе Правил дорожного движения. Его слова передает La Repubblica/

Отмечается, что сенат одобрил законопроект, состоящий из 36 статей. 83 голоса были "за", 47 "против" и 1 воздержался.

Детали закона

В кодексе прописано, в частности, что теперь действуют более строгие правила для скутеров, требующих наличие шлема, номерного знака и страховки, а также более жесткие санкции для тех, кто пользуется мобильным телефоном во время вождения или садится за руль после употребления алкоголя или наркотиков. Также было введено краткосрочное лишение водительских прав и повышены ограничения на объем двигателя автомобилей, которыми могут управлять новые водители.

Вождение со смартфоном

К примеру, штраф за вождение со смартфоном будет составлять от минимум 250 до максимум 1000 евро. Также прилагается автоматическое отстранение на одну неделю, если вас поймают с телефоном за рулем и у вас есть по крайней мере 10 баллов в водительских правах. Если баллы ниже, отстранение составляет 15 дней. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 1400 евро, лишение водительских прав может занять до трех месяцев и добавляется снижение от 8 до 10 баллов. Тогда время приостановки удваивается, если использование мобильного телефона приводит к аварии или отправляет другой автомобиль с дороги.

Езда в пьяном виде

Если уровень алкоголя в крови составляет от 0,5 до 0,8 г на литр, вы получаете штраф от 573 до 2170 евро с приостановкой действия прав от 3 до 6 месяцев. Если уровень алкоголя в вашей крови составляет от 0,8 до 1,5 г на литр, вас наказывают двойным штрафом, лишением свободы и штрафом (арест до 6 месяцев и штраф от 800 до 3200 евро). Остановка действия лицензии от 6 месяцев до одного года. Если уровень алкоголя в крови превышает 1,5 г на литр, нарушение карается тюремным заключением и штрафом (арест от 6 месяцев до года и штраф от 1500 до 6000 евро) и лишением водительских прав от одного до двух лет.

Что на самом деле можно пить?

Это зависит от вашего веса, роста и того, есть ли у вас полный желудок: обычно вы в безопасности с бокалом вина, банкой пива или маленьким стаканом крепких напитков. Для новых водителей действующие правила предусматривают нулевой уровень алкоголя в течение трех лет. Все случаи управления транспортным средством в нетрезвом состоянии приводят к снятию с водительского удостоверения 10 баллов.

Среди санкций также обязанность установить на автомобиль алкогольный замок – устройство, препятствующее запуску двигателя при обнаружении уровня алкоголя в крови выше нуля.

Управление под наркотиками

Любому, кто будет управлять автомобилем в состоянии наркотического опьянения, после прохождения положительного результата теста, аннулируют права и на три года запретят садиться за руль.

Превышение скорости

Штраф от 173 до 694 евро за превышение максимальной скорости более чем на 10 км/ч и не более чем на 40 км/ч. Если нарушение совершено в пределах жилой зоны и, по крайней мере, дважды в течение года, штраф увеличивается до 220-880 евро с лишением водительских прав на пятнадцать-тридцать дней.

Автомобильная камера

В случае поступления нескольких штрафов на одном и том же участке дороги в течение одного часа и под ответственность одного органа уплачивается только один штраф: самый строгий, увеличенный на треть.

SUPERCAR

Запрет на вождение "мощных" автомобилей для новичков увеличится с одного до трех лет (но только для тех, кто получит специальные права). Они не смогут управлять транспортными средствами с мощностью более 75 кВтч и автомобилями с максимальной мощностью 105 кВт. Но предел мощности немного смягчился. Действующий кодекс устанавливает ограничения на уровне 40 к.с. для автомобилей в целом и 55 к.с. для легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести усиленные наказания для водителей за повторные нарушения ПДД, в частности за несоблюдение приоритета пешеходов на переходах и проезд на запрещающий сигнал светофора. За систематические нарушения водителей будут штрафовать до 2550 грн и будут лишать прав до одного года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит только административная ответственность – однако ее размер существенный. Так, по законодательству штраф может составить от 17 до 51 тыс. грн – в зависимости от тяжести нарушения.

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