Цивилизация почти вся почему-то считает, что единственным выходом из кризиса на Ближнем Востоке должно быть two-state solution, то есть решение о существовании там двух государств — Израиля и Палестины.

Мне же кажется, что таким "сольюшен" просто сольют Палестину в никуда.

Вспоминаю в связи с этим, как в мордоре в сталинские времена совершенно принудительно создали Еврейскую автономную область с центром в Биробиджане (тогда он назывался чуть иначе) — на юге Дальнего Востока рядом с Китаем. Но сделать Ближний Восток из Дальнего не вышло: сейчас там евреев живёт где-то около 1% от общего населения АО, да и раньше их там было ненамного больше: нескольких завезли, но они как-то разъехались.

Видео дня

Впрочем, с созданием Палестинского государства (а объединяет эту историю с биробиджанской именно принудительность!) проблема совсем иная: палестинцы — есть, да кто же там их всех кормить будет? Сейчас, когда этим занимаются различные арабские страны и Цивилизация, такая гуманитарная помощь предоставляется лишь потому, что своего государства у палестинцев не имеется; если же оно будет существовать, всё резко изменится и помощь очень существенно уменьшится: государство, мол, есть, так что зарабатывайте теперь собственноручно.

И что новое государство станет делать? Нефти там нет! Коллективно всё поедет работать к соседям, иногда их благодарно обстреливая?

Уверен, что следующим требованием к Израилю будет кормление нового независимого государства. Может, ради мира на это и согласились бы, однако же кто его гарантирует? Опыт такой "покупки мира" уже есть.

Чем будет заниматься страна профессиональных борцов за создание своего государства и уничтожение евреев, если первая часть вдруг неожиданно окажется выполненной? Сосредоточится на второй?

Да и вообще — как Израиль может создать Палестинское государство, если оно категорически не желает создаваться — уже 75 лет?

Иногда на телефон приходят сообщения: Поздравляем, Вы выиграли триста тысяч гривень! Конечно, это лучше, чем если бы было: Вы нам задолжали 300 тысяч; однако же всё равно: про выигрыш — это ерунда. Вот так и с государствами: принудительно уничтожают — трагедия, принудительно создают — что-то не то. Так государство не делают.