Остаток средств передали новому правительству: стала известна судьба хранилища Центробанка Сирии

Хранилище Центрального банка Сирии осталось невредимым несмотря на хаос, охвативший столицу Дамаск после свержения президента Башара Асада. Все средства передали новому правительству.

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Об этом сообщило Reuters. Издание ссылается на главу Торгово-промышленной палаты Дамаска Басселя Хамауи и информацию нескольких других источниках.

Как известно, сирийские повстанцы без сопротивления захватили Дамаск в воскресенье, 8 декабря, после молниеносного наступления, которое заставило Асада бежать в Россию. Этим завершилась 13-летняя гражданская война и более пятидесятилетнего правления семьи Асадов.

Средства Центробанка Сирии не пострадали

Мародеры, заполонившие улицы Дамаска после сдачи города войсками Асада, не смогли добраться до главного хранилища Центрального банка.

По словам Басселя Хамауи, хотя мародеры и ворвались в здание финучреждения, главное хранилище осталось нетронутым.

"Самое важное, что средства в Центральном банке сохранены. Все имеющиеся активы переданы новому правительству", – отметил Хамауи.

По данным других источников, связанных с Центробанком, резервы банка остались на месте, а действующий глава банка Исам Газима и его заместитель Майса Сабрин продолжают работать. Сам Центробанк воздерживается от комментариев, как и Международный валютный фонд, отказавшийся предоставлять какие-либо данные по резервам Сирии.

Резервы остаются неизвестными

В последний раз данные о резервах Сирии были опубликованы в 2010 году. По информации Международного валютного фонда, на тот момент валовые международные резервы Сирии составили 18,5 млрд. долларов. По оценкам Всемирного совета по золоту, в июне 2011 12% резервов страны составляло золото, объем которого был 25,8 тонны.

Во вторник, 10 декабря, сотрудники Центрального банка вернулись к работе в главном здании в центре Дамаска.

"Бог даст, мы начнем новое изменение, новый день, новый год, новую жизнь – все новое", – поделилась своими эмоциями сотрудница банка, когда заходила в учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, после падения режима диктатора Башара Асада в Сирии продолжается передача власти от действующего правительства оппозиционным силам. В стране будет работать переходное правительство, которое сформирует близкий соратник Джуланни Мухаммед Башир.

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