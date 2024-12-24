Остается за кулисами: Иванка Трамп объяснила, почему ее не будет в новой администрации ее отца

Второй ребенок от первого брака новоизбранного президента США Дональда Трампа, 43-летняя Иванка Трамп не будет работать в новой администрации ее отца-президента. Женщина сосредоточится на своей семье, в частности, на собственных детях, а также будет работать в благотворительных организациях, не связанных ни с ее отцом, ни с политикой вообще.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на "многочисленные источники" из окружения Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, а также на слова самой женщины. Как утверждает издание, "Иванка покончила с политикой и уже не вернется".

Иванка работала на отца всю свою взрослую жизнь, отмечает издание. Когда Дональд Трамп работал в сфере строительства недвижимости, она проектировала ему отели; когда он стал телевизионной звездой, она работала в его команде поддержки. Также женщина принимала участие в обеих предвыборных кампаниях отца, а когда он стал президентом, имела собственный офис в западном крыле Белого дома.

Но в январе 2021 года Иванка Трамп впервые заявила, что уходит из политики "и больше не вернется". В 2022 году она также заявляла, что отныне "поставила во главу угла своих маленьких детей и собственную частную жизнь, свою семью, и не планирует заниматься политикой".

Источники CNN подтверждают, что Иван придерживается своего обещания не возвращаться в политику и "старается со своим мужем отыскать относительно частную жизнь в Майами, штат Флорида", где семья прожила последние четыре года.

"Политика – это довольно темный мир. Здесь много тьмы, много негатива, и это противоречит моим ощущениям, что было бы хорошо для меня как для человека. А еще это действительно тяжелое дело. Поэтому для меня и моей семьи правильно больше не заниматься политикой", – цитирует издание слова самой Иванки.

Правда, издание ставит под сомнение слова женщины о преимуществах личной жизни, потому что Иванка "принадлежит к первой американской семье, которая имеет тщательно культивированный личный бренд и значительное влияние, а также является любимой женщиной для многих сторонников новоизбранного президента и мишенью для многих его критиков".

Более того, Иванка остается очень близкой со своим отцом, с которым она регулярно общается, сообщил другой источник издания, который добавил, что дочь будет продолжать неофициально консультировать отца по ряду вопросов.

Так или иначе, Иванка ранее сотрудничала с волонтерской организацией CityServe, помогающей пострадавшим от лесных пожаров на Гавайях, ураганов в Северной Каролине, украинским беженцам в Польше и т.д. Президент этой организации Дэйв Дональдсон подтвердил, что Иванка возвращается к ним.

Также Иван и ее муж "вернулись в мир недвижимости, разрабатывая роскошные архитекторские проекты".

И отдельно Иванка "делает определенные тихие инвестиции в определенные сферы интересов", цитирует издание еще один источник, "знакомый с ее мышлением", который так и не смог объяснить, что же он имеет в виду.

Как сообщал OBOZ.UA, 43-летняя мать четырех детей Иванка является примером того, как можно сохранить стройность и подтянутость, несмотря на постоянные стрессы и популярность. Она получила свою форму благодаря не только деньгам, но и благодаря разумному подходу к собственному здоровью.

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