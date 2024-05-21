Остается украинским лидером: в ЕС заявили, что 'не сомневаются' относительно легитимности Зеленского

В Евросоюзе заявили о том, что не сомневаются в легитимности президента Украины Владимира Зеленского из-за невозможности провести выборы во время военного положения. Конституция Украины четко предусматривает исполнение действующим главой государства своих обязанностей до вступления в должность его преемника, избранного на выборах.

В то же время в ЕС считают, что в условиях войны проведение демократических президентских выборов невозможно. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ходе брифинга 21 мая, цитирует его "Радио Свобода".

Стано подчеркнул, что у ЕС "нет никаких сомнений" относительно легитимности Зеленского. Такую позицию он объяснил украинской конституцией, что дает право президенту страны исполнять обязанности вступления в должность следующего избранного на демократических выборах главы государства. При этом в разгар войны, полагают в Европе, президентские выборы в Украине провести невозможно.

Радио Свобода также напоминает, что о легитимности Зеленского ранее заявлял и официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он добавил, что для ООН Зеленский продолжает оставаться президентом.

"Президент Зеленский остается... тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером", – заявил Дюжаррик.

Выборы седьмого президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако из-за полномасштабного вторжения РФ они, согласно действующему законодательству, были отложены из-за введения режима военного положения. Пока не будет избран новый глава государства, свои обязанности по Конституции должен выполнять действующий президент.

Напомним, уже несколько месяцев РФ использует выборы для раскола в Украине. Кремль пытается расшатать ситуацию и на международном уровне.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов по этому поводу заявил, что Россия проводит "максимально дорогую" операцию под названием "Майдан 3", чтобы посеять среди украинцев мнения о нелегитимности принятия решений в Украине с целью нанести поражение на поле боя в июне 2024 года. года.

"Сейчас идет очень серьезная операция. Они не нашли ничего лучше, как назвать ее "Майдан 3". Это максимально дорогая операция для них, и она провалится, потому что нам известно все, что они затеяли", – рассказал глава ГУР.

По его словам, в рамках этой операции они спланировали следующее: создать ситуацию, при которой подвергнуть сомнению легитимность не столько президента, сколько принятие решений вообще в Украине в период после 31 и 20 мая этого года.