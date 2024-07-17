Ослабление санкций против России, третья мировая, отречение от Тайваня и изменение курса США. Почему стоит навести резкость на обширное интервью Трампа для Bloomberg.

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В первую очередь, потому что это заявления кандидата в президенты США по Украине, их хватает. Есть определенные точечные, микроскопические позитивы, но главный его месседж остается неизменным: "дружба с путиным" и " мир с глушителем".

Далее текст на языке оригинала.

путін — один з козирів Трампа. Лідер консерваторів намагається весь світ переконати у своїх добрих відносинах з російським диктатором. Намагаючись підняти свою значущість, "Дон" наполягав, що при його правлінні війни з Україною не було б. "Нам ніколи не загрожувала війна. Він (Путін) ніколи б не вліз в Україну. Я б сказав: ніколи, ніколи не лізь в Україну", — запевняє Трамп.

путіну вже обіцяні "смаколики" — послаблення санкцій проти країни-агресорки: "Те, що ми робимо з санкціями, – це відштовхуємо всіх від себе. Тому я не люблю санкції".

Найбільше зло світу – Байден, ще трохи, і за його каденції почнеться третя світова.

"Так, я думаю, ви можете опинитися у третій світовій війні. Ця людина вкрай некомпетентна, а його люди ‒ фашисти, які гадки не мають, що роблять", ‒ Трамп.

З цих висловлювань вимальовується висновок, що у війні рашистів проти України винен Байден, який підтримав Україну під час нападу РФ. Оцініть логіку!

Але це не єдиний гріх чинного лидера США. за словами Трампа, саме він спарив Росію та Китай, своїми діями сприяючи створенню нової вісі зла.

"Вони одружені. Потім вони взяли до себе свого маленького кузена, Іран, а потім вони взяли до себе Північну Корею. Їм більше ніхто не потрібний", – сказав Трамп.

Трамп навіть натякнув на можливий політичний подарунок КНР: тайванське питання політика не надто хвилює. Тепер час оцінити аргумент лідера консерваторів: острів на іншому кінці світу, і нічого не дає США.

"Навіщо ми це робимо? Тайвань знаходиться на відстані 9500 миль. При цьому він знаходиться за 68 миль від Китаю," – Трамп.

Правда, Тайвань може платити США за захист. Республіканець дає зрозуміти, що до всіх цих гострих питань зовнішньої політики він у кращому разі байдужий, тим паче – до китайської загрози. Його передвиборча стратегія орієнтована на внутрішнього споживача та його сьогоденні проблеми.

Поки демократичні країни Європи та Азії з пересторогою намагаються спрогнозувати ізоляціоністські схильності Трампа, та його загравання з Сі Цзіньпіном й Путіним, сам Трамп, схоже, готовий до радикальних змін. Зокрема, відмова від зобов'язань перед Тайванем означатиме різке зміщення зовнішньої політики США, — таке ж значне, як припинення підтримки України.