Орбана массово проигнорировали на саммите ЕС, где он выступил против помощи Украине: фото и видеофакты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выглядел одиноким на саммите Европейского Союза 26-27 октября, который проходил в Брюсселе. Участники мероприятия массово игнорировали друга президента РФ Владимира Путина.

Об этом свидетельствуюют кадры с саммита, опубликованные в соцсетях. Судя по ним, европейские политики собирались в компании, беседовали и фотографировались друг с другом, однако Орбан оставался в стороне от других (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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При этом выглядел он несколько растерянным и расстроенным.

Днем западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что на нынешнем саммите ЕС Орбан, а также премьер Словакии Роберт Фицо выступили против выделения Украине пакета помощи в сумме 50 млрд евро. Такая сумма должна быть включена в бюджет ЕС на следующие четыре года.

Для принятия окончательного решения есть время до следующего саммита Евросоюза в декабре.

В частности, Орбан заявил, что Венгрия не поддержит увеличения помощи для Украины, пока не увидит "очень хорошо обоснованного предложения".

"То, что нам предложили… не сработает. Поэтому пока мы это отклоним. Увидим, к чему мы придем в декабре, – сказал он.

А Фицо, по словам источников, сослался на коррупцию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После участия в саммите ЕС Орбан сделал очередное антиукраинское заявление. Ему якобы "совершенно очевидно", что Украина якобы не сможет победить РФ, в то же время он расссыпался в похвалах Путину.

– По итогам саммита ЕС европейские лидеры подтвердили единство в продолжении поддержки Украины. Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина была, есть и будет оставаться приоритетом для Европы, А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что события на Ближнем Востоке не повлияют на внимание к Украине.

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