Орбан пригрозил ЕС вторым "Афганистаном" и призвал к "реинтеграции России в порядок международной безопасности"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для Европейского Союза война России против Украины может стать такой же затяжной, какой была война США в Афганистане. Этот конфликт он назвал "бесконечным".

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Об этом Орбан сказал в интервью американскому блогеру Такеру Карлсону, который ранее общался с российским диктатором Владимиром Путиным. Оно было опубликовано 14 февраля.

Политик подчеркнул, что Евросоюз уже потратил на поддержку Украины около 200 миллиардов евро, изолировал себя от российской экономики и принял миллионы беженцев из нашей страны, которые бежали от войны.

"Если Трамп не сможет найти решение, война может легко стать Афганистаном для Европейского Союза. Это бесконечная война, бесконечный конфликт, из которого нет выхода", – сказал Орбан.

По его мнению, затяжная война разрушит рамки нормальной жизни в ЕС, поэтому Европа находится в серьезной опасности. А задачей президента США Дональда Трампа премьер Венгрии назвал убедить россиян, которые "выигрывают", остановить войну.

Решение для завершения войны в Украине, по его словам, должно включать вопросы "реинтеграции России в порядок международной безопасности" и возвращения экономического сотрудничества со страной-агрессором. В этом случае "есть шанс на сделку", заявил Орбан.

Как сообщал OBOZ.UA, венгерский премьер Виктор Орбан обвинил руководство Европейского Союза в "уничтожении Европы". По его словам, европейская экономика "тонет", а виновной в этом Орбан считает Украину.

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