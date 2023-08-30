Орбан предложил Западу заключить соглашение с Путиным без возвращения в Украину Крыма: в МИД ответили

Глава венгерского правительства Виктор Орбан продолжает "играть на руку" диктатору Кремля Владимиру Путину и твердо заявил, что Западу следует пересмотреть свои отношения с Россией. В частности, международным партнерам Украины следует отказаться от убеждений о восстановлении ее территориальной целостности и вступления в НАТО.

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По мнению опального премьера, коллективный Запад может договориться с Путиным об "их собственной архитектуре мира", где украинские интересы учитывать необязательно. Орбан дал интервью американскому журналисту Таккеру Карлсону, которое было мгновенно распространено на прокремлевских ресурсах.

"Мы должны заключить соглашение с россиянами о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО", – рассуждает он.

На слова Орбана немедленно отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Дипломаты иронично заметили, что в последнее время друг Путина редко делал комплиментарные предложения в его адрес, что "вызвало тревогу", а не сменил ли одиозный премьер свою точку зрения.

"Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы публичных адвокатов оно не привлекало, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло", – написал представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Орбан назвал ложью позицию Соединенных Штатов, которые твердо убеждены в окончательной победе Украины над Россией на ее административных территориях. Опальный политик, известный своей дружбой с диктатором Кремля Владимиром Путиным, считает, что армия оккупантов обладает всеми преимуществами, чтобы добиться своего.

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