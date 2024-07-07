Орбан получил право сформировать ультраправую группу в Европарламенте: кто уже присоединился

Фракция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Патриоты за Европу" получила достаточную поддержку. Теперь она готова стать официальной ультраправой группой в Европейском парламенте.

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Об этом пишет Politico. По правилам, группа должна состоять из 23 евродепутатов из семи стран.

У Орбана уже было достаточно евродепутатов. А теперь к правым партиям альянса из Венгрии, Австрии, Португалии и Чехии присоединились группы из Бельгии, Испании и Нидерландов.

"Новый правый альянс премьер-министра Венгрии Виктор Орбан получил достаточную поддержку, чтобы считаться официальной группой в Европейском парламенте после того, как бельгийская партия Vlaams Belang заявила, что присоединяется к альянсу "Патриоты за Европу", – говорится в сообщении издания.

Как отметил в своем заявлении глава Vlaams Belang Том Ван Грикен правые, патриотические и националистические партии "сильны вместе в Европе".

"Мы имеем больше общего, чем то, что нас разделяет", – подчеркнул политик.

Как отмечается, фракция Орбана теперь вправе сформировать новую официальную ультраправую группу Европейского парламента. По правилам, группа должна состоять из 23 евродепутатов из семи стран. Следует отметить, что такие объединения получают финансовые и процедурные преимущества.

"Патриоты за Европу" продолжают расти благодаря новому пополнению, бельгийскому Vlaams Belang", – отметил международный представитель Орбана Золтан Ковач.

Следует добавить, что 1 июля Венгрия начала председательство в Евросоюзе и взяла на себя организацию работы Совета ЕС на 6 месяцев.

В конце июня стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нашел союзников и планирует образовать в Европарламенте ультраправую группу. Так, в воскресенье, 30 июня он вместе с лидером ультраправой Австрийской партии свободы Гербертом Киклем и бывшим премьером Чехии Андреем Бабишем объявили о создании новой правой группы в Европейском парламенте.

Накануне, 6 июля, стало известно о том, что ультраправая Партия свободы (PVV, Нидерланды) Герта Уилдерса присоединится в Европарламенте к новому альянсу, возглавляемому премьером Венгрии Виктором Орбаном. При этом политик заявил о поддержке Украины.

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