Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал пространное интервью радио Kossuth. И сразу же самая влиятельная венгерская газета "Magyar Nemzet", которая считается неформальным рупором орбановского режима, оперативно опубликовала статью "Orbán Viktor: A háborura adott brüsszeli valasztól szenved egész Europa" (Виктор Орбан: От ответа Брюсселя на войну страдает вся Европа).

"Magyar Nemzet" пишет: "Есть провоенные правительства, но люди выступают за мир, сказал Виктор Орбан в своем радиоинтервью. Премьер-министр отметил, что если бы американский президент имел намерение, он мог бы прекратить войну. Он также сказал, что очень переживает по поводу того, что украинцы повысили тарифы на транзит".

Орбан подчеркнул: "Я нетерпелив и зол через инфляцию, как и все остальные. Если бы война закончилась, экономическая ситуация сразу улучшилась бы. Выиграют спекулянты, а страны проигрывают в войне".

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По мнению премьера Виктора Орбана: "Мы не можем избавиться от последствий войны, как бы нам этого ни хотелось. – Мы не можем ожидать, что фея завершит войну с помощью волшебной палочки, если только президент США Джо Байден не превратится в фею. В то же время, если бы он захотел, он мог бы прекратить войну.

Руководитель страны, которая уже давно в Европейском Союзе и НАТО, с таким рвением озвучивает пропагандистские клише Кремля, что очень трудно понять, он на стороне объединенной Европы или Российской Федерации. Создается впечатление, что Орбан превратился в пресс-секретаря Путина в Европе.

Не говоря ни слова о том, что эту страшную войну в Украине начал и продолжает российский диктатор, Виктор Орбан одновременно обвиняет президента Соединенных Штатов Джо Байдена в том, что тот не хочет прекращать войну России в Украине.

Удивляет, что венгерский премьер на этот раз почему-то пропустил другие московские идеологические штампы – "Америка и Европа должны перестать накачивать Украину оружием", "помощь Украине дело безнадежное", и что "Россию вообще невозможно победить, поскольку у нее бесконечные ресурсы". Орбан, конечно, очень старается показать Путину, что он делает все от него зависящее, чтобы расколоть европейское единство. Хотя не все выходит так, как бы ему хотелось.

Но официальный Будапешт делает ставку на председательство Венгрии в Совете ЕС. Чтобы попытаться продвигать свою промосковскую политику уже на общеевропейском уровне. Это председательство должно состояться в 2024 году. И уже сейчас в Европарламенте подвергли сомнению способность Венгрии эффективно председательствовать в Совете ЕС. В резолюции Европарламента говорится, что Венгрия из-за многочисленных нарушений законодательства Европейского Союза не подходит на роль председателя Совета ЕС.

Однако Орбан все-таки надеется на то, что удастся отбить у Европы свое право на председательство, и уже тогда в Москве будут полностью им удовлетворены.

В статье в "Magyar Nemzet" приводятся и другие контроверсионные утверждения венгерского премьера. "Он заявил, что если Евросоюз не продлит запрет на импорт украинского зерна, это будет сделано в рамках национальной компетенции".

Он также затронул тот факт, что во время очередного председательства Венгрии в программы также будет включено управление, дружественное к семье, и вопросы демографии. "На выборах будут большие, большие ставки. Нам нужен поворот в Брюсселе, нам нужно достичь мира, нам нужно руководство, которое хочет работать вместе с другими регионами мира, остановит миграцию и гендерную пропаганду, откажется от двойных стандартов относительно Венгрии и Польше и будет воспринимать семейную политику всерьез".

Орбан совсем не беспокоится о кровавых преступлениях российской военщины в Украине, однако его беспокоят совсем другие проблемы. По его мнению, "Брюссель не хочет становиться на сторону европейцев, а представляет совсем другие интересы. В зерновом вопросе он представляет не польские, словацкие, румынские или венгерские интересы, а американские".

Премьер Венгрии, постоянно продвигающий в Евросоюзе московские интересы, начинает обвинять ЕС в том, что он не желает делать то же самое. Однако больше всего он прокололся, демонстрируя свою антизападную политику, когда заявил, что "украинское зерно – это не украинское зерно, а коммерческий продукт с американской территории, открывающий новое измерение для дискуссии об Украине". Виктор Орбан также отметил, что нас обманули с украинским зерном, поэтому мы боролись в Брюсселе за то, чтобы украинское зерно не могло импортироваться в страны Центральной Европы, оставаясь здесь. Вы можете пройти через нас, но вы не можете оставлять его в Европе".

Направление мыслей этого "реформатора Венгрии" под свое пожизненное правление вполне понятно. Но подчеркнув то, что "украинское зерно – это не украинское зерно, а коммерческий продукт с американской территории, открывающий новое измерение для дискуссии об Украине", этим Орбан, вслед за своим политическим патроном Путиным, прямо отрицает право Украины на существование и сомневается в легитимность ее международно признанных границ.

Признать Украину, которая героически борется за свое право оставаться независимым государством, американской территорией, может только ее враг. Тут Виктор Орбан явно переходит все допустимые границы, показывая свою истинную суть политического приспешника Путина.

Для этого убежденного автократа, который почти 20 лет, навязывает венграм свои собственные извращенные взгляды, главное дело не о принципах или политических убеждениях, а в реализации возможностей удерживать власть пожизненно в своих руках. Беспардонный, грубый, высокомерный и эгоистический Орбан наглядно показал Европе и всему западному миру, что может произойти с демократической ранее страной, если долго не обращать внимание, что коррупция и непотизм наглухо перекрывают шансы оппонентам европейского диктатора изменить правящий режим путем честных выборов.

Вечный премьер и его правящая партия "Фидес" стали ярким примером того, когда одна партия, применяя административный ресурс, контролирует избирательный аппарат и способна исказить правила таким образом, чтобы иметь возможность управлять страной даже против воли большинства ее граждан.

Орбан постоянно проводит в Венгрии "специфические выборы", а те, кто попытается это отрицать, настаивая на том, что на последней парламентских выборах партия "Фидес" набрала около 54% голосов, должны задуматься, откуда взялась эта красивая цифра.

Она возникла не потому, что диктатор нравится подавляющему большинству венгерского общества, а вследствие, что его режим умело манипулирует фальсификационными приемами. Такими как блокирование оппозиции возможности появления на государственном телевидении, монополизация СМИ, специфическое назначение судей на местах, заполнение телеэфира неустанной пропагандой и все другие подобные трюки, которыми пользуются автократы, чтобы оставаться на своих местах.

При этом власть орбанистов придерживается кажущейся "демократии". И здесь следует вспомнить, что даже в тоталитарном Китае проводятся "выборы", другое дело, что их результаты совершенно понятны еще до их начала. И кто знает, каково было бы реальное волеизъявление большинства венгров, если бы им предложили свободные, честные и действительно демократические выборы.

Орбановские власти почему-то очень держатся за предоставление субсидий, которые выплачивает ЕС, несмотря на явное отрицание Венгрией либеральных ценностей, которые являются основополагающими для Европейского Союза. Получая от ЕС миллиардные дотации, они в то же время издеваются над самыми принципами Евросоюза и постоянно заиграют с Путиным.

Попытки Виктора Орбана одновременно усидеть на двух стульях нужно прекращать. Если Орбан и его последователи хотят играть в нелиберальную игру, им, возможно, придется найти себе новых союзников вне Брюсселя.

Частично популярность премьера у его поклонников основывается на том, что ему удается подпитывать у старшего поколения национальную гордость, пропагандой вживляя ему в подсознание тоску по Великой Венгрии. Молодому поколению он также продает миф о Великой Венгрии, но уже будущей. В то же время, используя классическую авторитарную пьесу – обвинять других и раздувать гнев с помощью политических триггеров, пока он захватывал и удерживал власть.

И более дешевые российские энергоносители являются не единственной причиной, почему Орбан так тяготеет к Путину. Он восхищается тоталитарными методами, благодаря которым российский деспот удерживает власть уже почти 25 лет. Его совершенно не волнует, что венгры на протяжении тысячи лет искали сближение с Западом.

Бросая постоянно вызовы Брюсселю, он убеждает своих сограждан в том, что тем самым он их оберегает их от видимых негативов, которыми просто переполнен западный мир.

Однако самое неприятное то, что ранний Виктор Орбан позиционировал себя как совсем другой политик. Друзья Джорджа Сороса с либеральной интеллигенции Венгрии рекомендовали Орбана как одного из своих. Когда Сорос впервые его встретил, он был очарован харизмой молодого активиста.

Джордж Сорос сделал пожертвование "Фидес" и дал Орбану стипендию для изучения гражданского общества в Оксфорде. Некоторое время Орбан отвечал взаимностью на щедрость. Он выступил против злостных нападений националистов, которые впадали в истерику из-за филантропического присутствия "Фонда Сороса" в Венгрии. В те годы Орбан гордо называл себя либералом, его партия дистанцировалась от антисемитизма и реваншистского национализма.

Получив такую мощную поддержку, Орбан использовал ее для того, чтобы укрепить свои собственные позиции, перейдя впоследствии, вместе со своей партией "Фидес", в правый политический лагерь. Таким образом, политический оборотень определился со своими политическими приоритетами.

Удерживая благодаря политическим манипуляциям уровень поддержки своих сторонников, Виктор Орбан в упор не видит, что без НАТО и ЕС он никто. Мечтая о проигрыше Украины войны с Россией, он совершенно не понимает, что Венгрия, в таком случае, могла бы стать следующим объектом посягательства для Путина. России не нужна карта, чтобы найти дорогу в Будапешт, она уже была там в 1956 году.

Поддерживая Москву, Орбан фактически принял сторону Кремля. Хотя венгры, возможно, хотят снятия всех политических ограничений, проведения свободных и честных выборов, но это вовсе не означает, что остальной ЕС должен субсидировать его усилия по уничтожению и искоренению демократических ценностей.

После того, как Орбан повторяет нарративы Кремля и постоянно выступает в форваторе путинских интересов, можно сказать, что Венгрия потеряла свою субъектность. Оккупированная в свое время "Газпромом", она безропотно выполняет все прихоти Москвы. Поэтому вопрос в том, может ли такое государство и дальше оставаться членом НАТО и ЕС?