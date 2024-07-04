Орбан после посещения Киева может поехать в Москву: Сиярто с ним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшее время прибудет в Москву. В страну-агрессор он отправится в сопровождении министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист-расследователь VSquare и Direkt36 Саболч Пани. Он подчеркнул, что Орбан отправится в Москву 5 июля, то есть "всего через несколько дней после поездки в Киев".

"Как сообщили мне разные должностные лица Запада, ожидается, что завтра Виктор Орбан поедет в Москву – лишь через несколько дней после того, как он совершил неожиданный визит в Киев во вторник. Министр иностранных дел Петер Сиярто, приятель Лаврова, тоже едет. Какое начало председательства Венгрии в Совете ЕС!" – отметил Пани.

Официально о визите Орбана и Сиярто в РФ пока не сообщили ни в Венгрии, ни в России. Правда, недавно Организация тюркских государств подтверждала участие Орбана в саммите в Азербайджане 5 и 6 июля в качестве представителя страны-наблюдателя.

Радио Свобода утверждает, что источник в венгерском правительстве подтвердил им визит Орбана в Москву. Однако никаких подробностей визита этот источник не предоставил.

Сиярто в России частый гость – за последние два года масштабного вторжения РФ в Украину глава МИД Венгрии был в Москве более пяти раз. А вот Орбан последний раз посещал РФ в сентябре 2022 года – специально прибыл на похороны единственного советского президента Михаила Горбачева.

Как сообщал OBOZ.UA, Петер Сиярто провел разговор с главой МИД РФ Лавровым, причем в то время, когда Орбан прибыл к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Стороны в разговоре об "уровне российско-венгерского политического диалога" почему-то говорили только об Украине.

Речь идет о так называемых "11 требованиях Венгрии к Украине", которыми Венгрия надеется заблокировать путь Украины в ЕС. Среди них есть нелепые требования, основанные на устаревших данных, и есть даже требующие изменений в Конституции Украины.

Также OBOZ.UA рассказывал, почему Орбан экстренно прибыл в Киев. На встрече с Зеленским он выступил с абсурдным предложением президенту Украины относительно начала переговоров с российскими агрессорами.

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